陆军71集团军原副政委李军少将任天津警备区政委

原标题：陆军第71集团军原副政委李军少将已升任天津警备区政委

官方媒体披露，在近期的省军区主官集中调整中，原任东部战区陆军第71集团军副政委的李军少将已升任天津警备区政委。

据《天津日报》6月7日报道，日前，宣布南开区人武部党委第一书记任职批复大会召开。天津警备区政委李军宣读任职批复并讲话；南开区委书记、区人武部党委第一书记杨兵出席并作表态发言；区委副书记、区长孙剑楠，天津警备区政治工作局副主任王志强出席。

上述官方消息披露了李军少将履新天津警备区的信息。此前，天津警备区原政委廖可铎已于2016年1月升任东部战区陆军政委。

官方公开信息显示，李军曾担任过原第12集团军政治部主任等职，2017年改任新组建的东部战区陆军第71集团军副政委，2017年7月晋升少将军衔。

近期，国防动员系统陕西、湖南、青海、河北、四川、河南、天津等多个省军区（警备区）主官出现职务调整。

其中，四川省军区原副政委李阳少将升任陕西省军区政委，陆军第78集团军原副军长毕毅少将升任湖南省军区司令员，王秀峰少将调任青海省军区政委，原任青海省军区政委的李宁少将调任河北省军区政委，四川省军区原政委冷志义少将调任军委巡视组副组长、正军职巡视专员，刘长春接替空军少将周利担任河南省军区司令员。

责任编辑：余鹏飞