原标题：浙江宁波签约1400多亿元国内外投资项目
新华社宁波6月8日电（记者裘立华 魏董华）浙江省宁波市8日举行国际投资合作洽谈会暨重大项目签约仪式，共签约国内外投资1400多亿元。
此次签约，共达成合作内资项目49个，总投资1303.22亿元；外资项目24个，协议外资18.75亿美元。签约的项目中，内资投资额在10亿元以上的有30个，占签约项目总数61%；外资投资额在1亿美元以上的有10个，占签约项目总数40%。
内资投资额在20亿元以上的项目包括：绿地集团拟在杭州湾新区投资105亿元的康养小镇；光大宏润投资管理有限责任公司拟在鄞州区设立100亿元的光大集团PPP基金，主要投资轨道交通、海绵城市、健康环保、旅游、科技等领域；中贸投能源拟在大榭开发区投资20亿元的穿鼻岛LNG接收站项目；上海天亿实业控股集团有限公司拟在慈溪市投资50亿元的健康智谷产业园项目；北京京东世纪贸易有限公司投资50亿元，将与宁波市就现代物流、电子商务、互联网金融、云服务、人才培育等领域开展合作。
外资投资额较大的项目有：新加坡凯德集团将在海曙区投资150亿元的中新（宁波）智造产业园项目；盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司拟在鄞州区投资1亿美元的盛吉盛半导体科技项目；香港石头纸环保材股份有限公司拟在慈溪市投资1.8亿美元的年产20万吨环保石塑新材料项目等。
据介绍，这些签约项目涉及智能制造、新一代信息技术、新能源新材料、生物医药、节能环保等宁波市重点扶持的产业。
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