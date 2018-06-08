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伊朗总统哈桑-鲁哈尼抵达青岛

伊朗总统哈桑-鲁哈尼抵达青岛
2018年06月08日 20:16 澎湃新闻
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　　原标题：上合青岛峰会丨伊朗总统哈桑·鲁哈尼抵达青岛

　　伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼8日晚抵达青岛，外交部副部长乐玉成、中国驻伊朗大使庞森到机场迎接。

　　鲁哈尼此行将结合与会对中国进行工作访问。伊朗于2005年成为上海合作组织观察员国。

责任编辑：刘德宾 SN222

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