四川叙永森林公安成功救助国家二级保护动物豹猫

原标题：四川叙永森林公安成功救助一只国家二级保护动物豹猫

被救助的豹猫幼崽。 苏忠国 摄

中新网泸州6月8日电 （邹立杨 苏忠国 姜永宁）记者8日从四川省泸州市叙永县委宣传部获悉，经当地村民和森林公安合力救助，一只国家二级保护动物豹猫幼崽将在适宜季节获得放生。

据了解，这只豹猫幼崽是当地观兴镇奇峰村民张勇意外发现的。回想起当时的情景张勇说：“发现这只‘小家伙’时，觉得它很可爱，像家里喂的猫一样，我就把它捡回家了。”为了确定捡到的动物到底是何种动物，张勇便拍了该小动物的视频和图片发给了当地的第一书记周洪。随后，周洪请求专业人士核实其身份。

工作人员正在给豹猫幼崽喂奶。 姜永宁 摄

经专家初步辩认，该动物极有可能是国家二级保护动物豹猫，得知“小家伙”的身份后，周洪及时让村民将其送到了当地森林派出所，当地森林派出所随即将这只豹猫幼崽送到了叙永县野生动物保护站。

经叙永县野生动物保护站工作人员确认，此只被救助的动物系国家二级保护动物豹猫。工作人员分析称：“这对小豹猫很可能是母豹猫产下一两个月后，便与母豹猫走散了……”考虑到小豹猫较弱的生命体征，野生动物保护站决定把豹猫幼崽送往专业机构“疗养”，待其具备野外生存能力后，选择适宜季节放生自然。

近年来，叙永县深入开展了内容丰富、形式多样的森林和野生动植物资源保护宣传，在全县范围内营造出了浓厚的爱护、保护野生动物氛围，进一步提高了广大群众爱护野生动物的意识，并集中打击非法猎捕、贩卖野生动物及其产品等违法犯罪活动，有效地保障了全县野生动物的繁衍生息。

据了解，豹猫，别名狸猫、石虎等，亚洲猫科动物，体型略大于家猫，通常以鸟类、鱼类、爬行类及小型哺乳动物为食。栖息地的破坏，对皮毛的需求使豹猫的生存受到威胁，2009年，豹猫被列入《世界自然保护联盟》，为国家“三有”二级保护动物。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222