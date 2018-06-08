原标题：海峡两岸确定第五度共祭中华人文始祖伏羲

中新社兰州6月8日电 （记者 丁思）甘肃省天水市长王军8日在兰州透露，2018（戊戌）年公祭伏羲大典将于6月22日在甘肃天水市举行，并确定同日同时在台湾台北市举办海峡两岸共祭伏羲典礼，这也是海峡两岸第五年共祭伏羲。

当日，甘肃省政府新闻办公室在兰州召开2018（戊戌）年公祭伏羲大典新闻发布会。本次公祭伏羲大典由国务院港澳事务办公室、国务院台湾事务办公室、中华全国归国华侨联合会和甘肃省人民政府共同主办，天水市人民政府承办。

伏羲是中华民族的人文始祖，位居“三皇之首”“百王之先”。天水是伏羲的诞生地和伏羲文化的发祥地，祭祀伏羲由来已久，相沿成习。

1988年天水市恢复公祭伏羲典礼，2005年升格由甘肃省人民政府主办，至今已举办28届。2014年6月22日，海峡两岸首次举行共祭伏羲典礼，实现海峡两岸“同时异地”共祭伏羲。

王军介绍，今年同日同时在台北市举办的两岸共祭伏羲典礼，主要有奏乐、击鼓鸣钟、行礼上香、敬献祭品、奉祭文、各界献礼六项仪程。届时，甘肃将组织“甘肃省伏羲文化交流团”赴台参祭。

天水市委常委、宣传部长张建杰介绍说，今年台湾祭祀伏羲典礼，更加注重加强祖脉文化、伏羲文化和祭祀礼仪的挖掘、整理、展示与创新。在活动策划、祭文修订、现场环境布置等内容上更多融入伏羲文化元素，将进行祥狮献瑞与太极拳表演活动、万众祈福、分享平安活动、伏羲圣像巡游等7项活动，全面展示丰富的祖脉文化。

两岸共祭期间，甘肃天水还将邀请台湾嘉宾110多人，举行台湾同胞羲皇故里寻根祭祖行活动，举办2018年“中华同根·水墨情深”海峡两岸名家书画作品展活动。

张建杰说，中华文化是连接全体中华儿女的精神纽带，伏羲文化作为中华民族的根源文化和共同文化信仰，对增进海内外中华儿女的民族自豪感、海峡两岸的同胞亲情具有重要意义。两岸共祭伏羲已成为陇台文化交流的重要平台。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222