原标题：叙古高速赤水河大桥隧道锚开挖结束

大桥横跨赤水河。 钟旭娟 摄

隧道锚净空高度居世界第一 叙古高速赤水河大桥隧道锚开挖结束

中新网泸州6月8日电 （邹立杨 朱茂 钟旭娟）记者8日从四川泸州叙古高速赤水河大桥四川岸施工现场了解到，通过历时8个月的施工，大桥四川岸隧道锚已完成左右两个锚体洞开挖，隧道锚净空高度居世界第一。

据悉，四川岸隧道锚洞室整体为喇叭形，隧洞总轴线长度达78.35米，相当于一个篮球场的大小，净空高度居世界第一。其开挖土石方量达44230立方米，载重量20立方米的货车需要跑两千多趟。锚洞开挖完成标志着四川岸隧道锚的施工进入散索鞍和锚塞体混凝土浇筑阶段，为加快赤水河大桥的整体施工进度创造了良好条件。

大桥四川岸索塔工程。 朱茂 摄

赤水河大桥是一座典型的超高墩、大跨度、特长山区高速公路桥梁，桥梁全长2009米，主跨长达1200米，是目前亚洲同类型桥梁中跨径最大的山区峡谷大桥。并且，赤水河大桥并未在赤水河中修建桥墩，作为一座悬索桥，它主要利用两岸的锚和主墩来支撑起整个桥面。“简单来说就是在赤水河两岸分别修一个很重的钢筋水泥块，把大桥钢索系在锚上，利用锚的重量，从而把钢结构的桥面给‘绷直’承受桥面拉力。”四川路桥赤水河岸项目经理郭勇告诉记者。

据介绍，大桥贵州岸地形相对开阔，因此修建了一个面积达3360平方米的重力锚，相当于8个篮球场大。而大桥四川岸地势陡峭，如果要修重力锚，就得开山凿路，耗资巨大不说，将严重破坏当地的生态环境。因此，在大桥四川岸，施工队伍选择修建一个隧道锚：向山体内斜下方开凿一个长达78.35米的隧道，再用钢筋混凝土浇筑出一个巨大的锚体，把上百根钢缆固定在隧道尽头。“形象一点讲，就像在山体里浇筑一个巨大的膨胀螺钉，把钢缆拴在上面，从而利用整座山的力量，支撑起索桥的巨大拉力。”郭勇说。

赤水河大桥隧道锚施工现场。 钟旭娟 摄

据了解，赤水河大桥隧道锚在施工技艺与施工速度上都趋于行业领先水平。在开挖过程中，赤水河大桥四川岸项目遇到了诸如地形陡峭、基岩裸露、洞口开挖难度大、洞室开挖坡度大、材料运输及出渣难、开挖截面高度大等一系列施工难点。项目施工方通过结合现场实际情况，采取落实安全责任、坚持技术创新、执行施组设计、加强监控量测、邀请专家指导等措施，有效攻克了锚洞开挖及支护难题，施工质量与安全一直保持在良好受控状态。

除了隧道锚开挖结束，目前，叙古高速赤水河大桥四川岸228米高的塔柱浇筑已突破200米，预计本月底封顶，关于赤水河大桥的旅游开发规划也正式进入设计阶段。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222