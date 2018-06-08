原标题：近250万“老赖”慑于信用惩戒主动履行法律义务

新华社北京6月8日电（记者罗沙）十三届全国政协第四次双周协商座谈会8日在京召开，围绕“基本解决执行难问题”协商议政。记者从会上获悉，从2013年10月至今年5月，全国法院累计发布失信被执行人名单1059万例，联合惩戒作用日益凸显，246万失信被执行人主动履行了法律义务。

据悉，从2013年10月至今年5月，全国法院通过信用惩戒系统累计限制1122万人次购买机票，427万人次购买动车、高铁票。国家工商部门利用失信被执行人名单，共限制失信人担任企业法定代表人及高管22余万人。银行、互联网金融机构也利用法院的失信被执行人信息对其采取金融领域的惩戒措施，收到了很好的效果。

在加强信用惩戒的同时，人民法院还用好用足强制措施，对抗拒执行行为予以坚决打击。2017年，全国法院累计拘留15.5万人次，限制出境1.24万人次。从2015年1月至今年4月，全国法院对拒执罪被告人共判处刑罚8687人。

针对传统模式下的查人找物难题，2014年，最高人民法院建立“总对总”网络查控系统。截至今年5月份，全国法院利用网络查控系统共查询案件4530万余件、冻结2268亿元，查询到车辆3441万辆、证券673亿股、渔船和船舶65万余艘、互联网银行存款49亿余元。

记者同时了解到，最高人民法院积极发挥司法解释的规范作用，近三年来共出台了30个涉执行的司法解释和规范性文件，填补规则空白，约束执行法官裁量权，加强监督制约。针对法院内部存在的各种违法违纪现象，最高法还发布《人民法院规范执行行为“十个严禁”》，为执行工作进一步划定“高压线”，开展了为时一年的规范执行行为专项整治活动，刀刃向内，整治消极执行、选择性执行、乱执行等问题，坚决清除执行队伍中的害群之马。

责任编辑：刘德宾 SN222