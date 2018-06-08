原标题：台风“艾云尼”造成广东5人死亡 刮走4.6亿元
广州市民在水中骑车 陈骥旻 摄
中新网广州6月8日电（蔡敏婕）广东省民政厅8日称，受台风“艾云尼”带来的强降雨影响，截至6月8日16时，该省梅州、江门、阳江、湛江、云浮部分地区受灾，受灾21.47万人，因灾死亡5人，直接经济损失4.6亿元。
今年第4号台风“艾云尼”于6月6日6时25分在湛江市徐闻县新寮镇沿海地区登陆，并于6月7日20时30分在阳江市海陵岛再次登陆，登陆时中心附近最大风力8级（20米/秒）。
据统计，截至6月8日16时，广东受灾21.47万人，转移避险7.26万人（紧急转移安置人口3.64万人），因灾失踪1人，农作物受灾面积3.67万公顷。
广东省民政厅于8日16时紧急启动省Ⅳ级救灾应急响应，安排工作组分赴云浮、湛江、阳江。
截至8日16时统计，各级民政部门共派出2683个工作组1.5万人次到基层组织开展灾害救助工作，开放3277个应急避护场所，集中安置8194人，下拨救灾资金29万元人民币，累计发放帐篷30顶、折叠床899张、毛巾被147张、矿泉水540箱、方便面706箱以及面包、大米等应急物资一批。
下一步，广东省民政厅将继续关注灾情变化，保障受灾民众的基本生活。（完）
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