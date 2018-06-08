60岁国家文物局副局长刘曙光卸任(图/简历)

原标题：60岁国家文物局副局长刘曙光卸任
6月8日，中国政府网发布新一批国务院任免国家工作人员名单。其中，刘曙光被免去国家文物局副局长职务。
据国家文物局官网简历，出生于1958年4月的刘曙光现年60岁，籍贯河北吴桥，1975年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党，研究生学历，历史学硕士学位。
刘曙光早年曾在中央民族大学历史系、北京大学分校历史系任教。1996年7月，刘曙光步入仕途，进入文化部人事司工作，此后历任国家文物局办公室秘书处处长、党组秘书，办公室副主任、主任，中国文化遗产研究院院长、党委副书记等职。2015年12月，刘曙光出任国家文物局党组成员、副局长。
国家文物局官网显示，刘曙光此前分管国家文物局办公室（外事联络司）、国家文物局机关服务中心、中国文物信息咨询中心（国家文物局数据中心）工作。
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