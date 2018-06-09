高考落下大幕多地公布放榜时间 招考有这些新特点

原标题：2018全国高考今落下大幕 多省份公布放榜时间

中新网客户端北京6月9日电（冷昊阳）今天，随着江苏、海南等地结束最后一日的考试，2018年全国高考也随之落下大幕。结束了紧张的考试，接下来不少考生和家长都很关心，高考成绩何时发布？阅卷要如何保障信息安全？填报志愿有啥新特点？高考结束，这些考后信息需了解。

资料图：2017年北京高考数学阅卷点。图片来源：视觉中国

多地部署高考阅卷工作

随着高考结束，多地都将紧锣密鼓地进入到阅卷时间。为保障高考阅卷工作的公平、安全，不少地区都出台了相关举措。

例如，在黑龙江，每道题在评卷结束后，都会进行实时的数据传输和信息交换，图像数据通过加密存储，阅卷老师看不到有关考生的任何信息，评卷结束后再通过解密转换成考生的成绩。

而在海南，今年该省考试局要求严把评卷选聘要求，对于评阅分值较大、主观性强的试题，如作文题、论述题、计算解答题等题型的评卷员，要求有3年以上教学或教研经验和一定的评卷经验，具有中级以上职称。

此外，海南还坚持回避制度，有直系亲属的人员或有利害关系的人不能参加评卷等工作，高三语文、英语学科的任课教师也不能参加高考评卷工作。

而江西则安排评卷工作现场实行全程视频监控，评卷教师不得携带手机进入评卷工作场所；评卷点对评分参考或评分细则，按国家秘密级事项进行管理，统一编号，非工作时间收回保存。

资料图：6月7日，2018年高考第一场语文考试结束，黑龙江哈尔滨的考生们陆续走出考场。中新社记者 于琨 摄

多地公布放榜时间

随着2018年全国高考落下大幕，各地高考的放榜时间也陆续公布。

根据公开报道，记者发现，目前，四川、安徽、新疆、山东、吉林、内蒙古、江西、河南、广东等省份已经公布了高考成绩查询的时间，多数省份今年高考查分开始时间定在本月下旬。

例如，据报道，四川将于本月22日晚公布高考成绩；安徽、江西、内蒙古等地的高考成绩将于23日公布；吉林则将放榜时间定于24日；河南的考生则可于25日0时起查询高考成绩。

此外，在上述省份中，多地还进一步公布了高考招录工作时间。例如，河南省的录取工作从7月9日开始，录取分为7个批次进行，8月11日结束，持续34天。

资料图：6月7日，银川九中考场门前，老师与考生击掌送上祝福和鼓励。 李佩珊 摄

招考还有这些新特点

高考结束后，考生的志愿填报也随即提上日程。记者发现，今年有更多的高校推行大类招生，多地的录取批次也被进一步合并，都可能会给考生的报考提供更多思路。

记者发现，继清华大学、北京大学、中国人民大学等高校于去年实施大类招生之后，今年，北京航空航天大学、北京理工大学、天津大学、南开大学、重庆大学等高校也将开展大类招生。

此外，录取批次的继续合并也是今年高考的一大看点。记者发现，在上海、浙江、山东、海南等多地都将录取批次做了合并调整后，天津、广东、辽宁等省市也将在今年开启录取批次的改革。

如天津市教育招生考试院在4月提出，2018年继续推进本科高校录取批次合并，将本科一批、本科二批合并为普通本科批次，即普通本科仅设一个批次。

资料图：6月7日，一名家长为考生拍摄“名校录取通知书”合影。 韩章云 摄

一批新专业落地招生

同时，一批新专业的落地也值得考生关注。

根据今年3月教育部印发的《关于公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，高校共新增本科专业2311个，其中也不乏数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、网络空间安全等“接地气”的专业。

具体来看，据媒体统计，在2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果中，新开设“数据科学与大数据技术”专业高校数量达250所，其中包括中国人民大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、西南财经大学等。

而北京航空航天大学、合肥工业大学、中国矿业大学、北京工业大学等近60所高校都将于今年新增“机器人工程”专业。

此外，在2017年度高校本科专业备案和审批结果中，还增设了“网络空间安全”一级学科。其中，共有国际关系学院、东南大学等18所高校本科开设“网络空间安全”专业，而中南财经政法大学、西南大学等16所高校则增设了“信息安全”专业。

资料图：6月7日，沈阳“陪考”大军在考场外等候。当日，2018年高考大幕正式拉开。中新社记者 于海洋 摄

严禁炒作“状元”、“升学率”

往年高考放榜，社会上炒作“高考状元”、“高考升学率”的现象屡见不鲜，而其带来负面影响也越来越被社会关注。

今年3月，教育部印发的《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》明确提出，不宣传炒作所谓“高考状元”“高考升学率”。

此后，5月8日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位召开的电视电话会议上，教育部党组书记、部长陈宝生再次强调，严禁炒作“状元”“升学率” ，一经发现将严肃处理。

与此同时，记者发现，多地对“高考状元”的宣传炒作问题做了部署。

例如，北京发布的2018年高考安全工作方案明确，今年教育系统严禁宣传“高考状元”“高考升学率”，不得为这样的炒作提供任何信息，一经发现将严肃处理。

宁夏也专门规定，为防止出现所谓“高考状元”“高考升学率”等炒作现象，考生成绩只通知本人，不得向其他任何单位和个人提供。（完）

责任编辑：刘光博