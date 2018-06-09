原标题：5月份CPI今公布 涨幅或连续两个月处于“1时代”

中新网北京6月9日电（记者 李金磊）根据日程安排，国家统计局今日将公布5月份居民消费价格指数（CPI）。市场普遍预计，5月份CPI同比涨幅有望继续小幅回落，连续两个月处于“1时代”。

[CPI同比和环比涨幅走势图。来自国家统计局] CPI同比和环比涨幅走势图。来自国家统计局

CPI涨幅或连续两个月低于2%

国家统计局的数据显示，4月份CPI同比上涨1.8%，比上月回落0.3个百分点，涨幅重回“1时代”。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，5月18日—5月24日，鸡蛋、猪肉等畜产品价格集体下跌，供需不平衡的现象依旧明显。蔬菜迎来集中上市期，市场供应充足稳定，价格走低。

交通银行首席经济学家连平表示，5月份以来随着各地气温的持续回升，各地蔬菜供应充分，带动食用农产品价格持续回落。同期国内非食品价格整体平稳，但5月份国内成品油价迎来年内最大涨幅，初步判断5月份CPI同比涨幅可能在1.5%-1.7%左右，取中值为1.6%，涨幅相比上月继续有小幅回落。

来自Wind资讯的数据显示，17家机构对5月份CPI同比涨幅的平均预测值为1.8%，最小值为1.6%。若上述预测兑现，CPI涨幅将连续两个月低于2%，继续处于“1时代”。

居民在超市里购物。中新网记者 李金磊 摄

未来物价涨幅会继续回落吗？

对于未来的物价走势，北京大学经济学院教授曹和平预计，4月份CPI同比涨幅回落至2%以下后，物价涨幅或还继续下降。他认为，二季度、三季度CPI或环比微弱下降，同比微弱上涨。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测， 5月25日—5月31日，猪肉价格反弹，但有市场反映目前毛猪供应依旧充足，随着天气日趋炎热，猪肉将迎来消费淡季，价格大幅反弹的可能性不大。

此外，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.98元/公斤，环比上升3.7%，同比上升29.8%。近段时间中北部地区的大范围降雨天气推高了蔬菜整体价格，目前菜价同比偏高。

央行发布的《2018年第一季度中国货币政策执行报告》认为，受去产能、环保督查、大宗商品价格回升等叠加影响，部分价格可能上行，2018年消费物价的翘尾因素也比上年高一些，但总体来看通胀压力可控。（完）

责任编辑：刘光博