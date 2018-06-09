外媒：解放军重视两栖作战 但西方低估这一点

原标题：外媒：解放军重视两栖作战能力 但西方低估了这一点

参考消息网6月9日报道 澳大利亚洛伊解读者网站6月1日发表了格兰特·纽舍姆的题为《中国人民解放军真的忽视了两栖作战力量吗？》的报道。

报道称，中国人民解放军若知道自己忽视了两栖作战能力，可能会很惊讶。萨姆·罗格文最近在洛伊解读者网站刊文写道：“解放军海军过去20年获得了大大发展，但是有一个令人惊讶的例外：两栖力量。”

报道称，的确，在最新现代化两栖舰艇方面，中国大陆只有4艘大型071型船坞登陆舰；不过还有2艘在建造中，更大型的075型两栖攻击舰也在建造中。

报道指出，不过最重要的因素在于两栖舰艇不需要是最新款式，也不需要像美国人所认为的那样，每艘造价10亿美元（黄蜂级两栖攻击舰）。解放军已经有约50艘较旧的两栖舰艇，穿越台湾海峡运送解放军海军绰绰有余，到2030年，其两栖舰艇总数将超过70艘。

报道注意到，另外，中国大陆还有许多商用船只、滚装式渡船以及其他特殊船只，包括驳船，都可用于穿越台湾海峡。

报道称，如果认为解放军海军因最现代化的两栖舰艇数量很少，因而没有足够“运力”运送军队及装备至台湾陆地，或许失之偏颇了。在适当天气和海洋条件下，在适当“掩护”下，解放军可在一天内运送成千上万军人。

报道称，解放军海军陆战队将从2万人增至10万人。这将需要一些时间，不过前者所用时间通常比专家预测少。人们常常忽视的，是解放军已经有5万至6万受过两栖训练的机械化步兵。这些步兵中规定“海军陆战队”是为了在海军陆战队夺得滩头堡后充当后续部队的。

同样重要的是，解放军也在进行两栖作战必要的训练和规划。

报道表示，会有人认为中国大陆将束手无策吗？想想解放军在航母作战方面取得的进展，大部分西方国防评论人士甚至很多军队官员和分析家都认为这需要几年甚至几十年的努力。两栖作战并不比航母作战更困难。

报道称，台湾将获得大量改进防御的建议，使其成为难啃的骨头，不过，这需要的美国援助比现在多得多，包括政治、经济、心理以及军事支持。

报道还称，但是思考中国大陆是否能成功对台湾进行两栖攻击问题时，同样重要的问题被忽视了。几年内，相当于美国海军陆战队两栖部队的中国部队将在亚洲绕行，包括印度洋。

报道认为，出动两栖军力，进行双边及多边军演以及正式港口访问，将大大拓展中国军事存在及影响力，逐步超过或推开美国。

报道写道，六七年前，一份周刊上有篇文章写道：“航母虽然不错，但真正有用的是两栖舰艇。”西方人常常低估中国，但是公平地说，中国至少与美国海军一样了解两栖力量的重要性，有时甚至“了解”得更好。（编译/魏晓慧）

资料图片：中国海军071型船坞登陆舰与护航编队。（图片来源于网络）

责任编辑：桂强