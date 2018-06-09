媒体：中国便携式激光枪可击落800米外无人机

原标题：境外媒体：中国便携式激光枪可击落800米外无人机

参考消息网6月9日报道 香港亚洲时报网站5月30日发表了题为《中国的激光枪能够击落800米外的无人机》的报道。

报道称，日前，中国保利科技有限公司在中亚举办的一次防务展上展示了一款可击落无人机的激光枪。在上周的哈萨克斯坦国际武器与军事装备展上，中国保利集团旗下的这家科技公司称其研发的名为“沉默猎手”的尖端激光武器既可被警方用于反恐，又可被军方当作防空武器。

在模拟拦截显示中，这款激光武器可用激光束瞄准在约300米高空飞行的无人机，并瞬间将其击落。

据中国媒体报道，这种激光武器能够拦截低空、低速的小型空中目标，比如无人机，其优点在于具备强大的抗干扰能力和极高的精准度。

该公司的研发人员称，有效荷载不断增加的无人机已越来越容易获得，它们可被用来进行恐怖袭击，因此世界各国的警察需要“沉默猎人”这样的工具来拦截它们，或将其击落。

研发人员称，这种便携式激光枪还可被当成防空战术武器。

此外，还有一款民用版的低功率激光武器，它能够干扰无人机的通信系统，这可能会受到热衷于保护隐私的名人或政府官员的欢迎。

英国《简氏防务周刊》2017年报道称，在2016年中国浙江省举行的G20峰会期间，“沉默猎手”被用来为会场进行空中清场。

据称，“沉默猎手”的高能激光束可以穿透800米外、外壳厚度为10毫米的目标。（编译/邬眉）

资料图片：中国国产单兵便携式激光枪。（图片来源于网络）

责任编辑：桂强