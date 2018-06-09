原标题：广州六区暴雨预警仍在生效中 雷雨大风预警解除

今晚10时许，@广州天气 发布消息，解除番禺暴雨和雷雨大风预警。广州市天河区、越秀区、荔湾区暴雨红色降级为暴雨黄色预警信号，同时解除雷雨大风预警信号。

台风“艾云尼”致广州暴雨

多地迎战“水浸街”

6月8日，广州多地持续降雨，广州市天河区、越秀区、荔湾区、白云区、花都区、海珠区、从化区升级为暴雨红色预警信号，一直持续的雨水使得一些地势较低的地方积水。（详情戳→疯狂倒水！广州市内多处水浸！未来一小时局地可能出现龙卷风）

番禺暴雨和雷雨大风预警解除

预计今天夜间天气仍不稳定

6月8日14时到21时番禺区普降暴雨，新造、化龙、石楼、南村出现大暴雨，其中新造镇录得全区最大雨量158.5毫米，小谷围伴有9级阵风。目前强雷雨云团已经移出番禺区，番禺区气象台于6月8日21时57分解除暴雨和雷雨大风预警信号。预计今天夜间天气仍不稳定，请留意最新预警信息。

雷雨大风预警信号解除

三区从暴雨红色降级为黄色预警

目前影响市区的强降水云团已明显减弱，但受台风外围环流影响，市区夜间仍可能有较明显降水，从6月8日22时10分起，广州市天河区、越秀区、荔湾区暴雨红色降级为暴雨黄色预警信号，同时解除雷雨大风预警信号。夜间天气不稳定，请继续做好防御工作。

广州市气象灾害应急指挥部

降级气象灾害应急响应

广州市气象灾害应急指挥部办公室2018年6月8日22时25分发布通知：据市气象台监测，广州市达到降至气象灾害（暴雨）Ⅲ级应急响应标准。市气象灾害应急指挥部决定从8日22时25分起将广州市气象灾害（暴雨）Ⅰ级应急响应降级为Ⅲ级应急响应。请按照预案规定做好防御工作。

黄埔区暴雨红色预警信号

降级为暴雨黄色预警信号

黄埔区气象台于8日22时45分解除雷雨大风预警信号，将暴雨红色预警信号降级为暴雨黄色预警信号：受台风“艾云尼”影响，8日00时至22时黄埔区出现持续性强降水。全区平均雨量217.5毫米，其中东区街道办自动站录得最大累积雨量319.4毫米。

增城区雷雨大风预警解除

暴雨橙色预警正在生效

目前影响增城区的强对流云团有所减弱，但受台风外围环流影响，部分镇街仍有强降水，增城区气象台于6月08日22时29分解除增城区雷雨大风预警信号。目前增城区暴雨橙色预警和台风白色预警正在生效，请注意防御。

六区暴雨预警生效中

请大家不要掉以轻心

“艾云尼”已于8日17时减弱为热带低压，但仍离广州较近，位于台风中心东南侧的广州正处于其外围雨带覆盖区，预计今晚断断续续还会有降水影响。目前从化暴雨红色，增城暴雨橙色，荔湾、越秀、天河、黄埔暴雨黄色预警仍在生效中，路面积水仍较严重，大家不要掉以轻心

新快报全媒体记者 综合@广州天气

责任编辑：桂强