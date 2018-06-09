中国驻多伦多总领馆：加拿大车祸遇难者增至3人

原标题：中国旅行团加拿大车祸遇难者增至三人

中新社多伦多6月8日电 （记者 余瑞冬）当地时间6月8日，中国驻多伦多总领馆向记者证实，在加拿大安大略省遭遇交通事故的中国旅行团中，又有一名女性游客不幸伤重不治。

目前此次事故已造成3人遇难，包括一名男性及两名女性。另有3人伤情有所好转，但仍需住院治疗。其他大部分伤者已经出院。

这是一个原计划5月19日至6月9日的美国、加拿大22天旅行团。6月4日下午，旅行团所乘坐的大巴在加拿大安大略省一条高速公路上发生交通事故，冲出路面。车上37人中，除司机和导游外，其余34名游客和1名领队均为中国公民。

记者了解到，该旅行团由同程国际旅行社有限公司组团，委托北京诚信之旅旅行社有限公司成都分公司具体操作。地接旅游公司为注册于美国的纵横旅游公司。部分死伤游客的家属及涉事旅行社代表已陆续抵达加拿大，处理善后。

连日来，中国驻加拿大大使馆、驻多伦多总领馆及中国文化和旅游部驻多伦多办事处密切协调配合，密集联系警方、医院、涉事旅行社及中国国内有关部门，探望伤员、表达慰问，跟踪了解事故调查和救治进展，指导帮助家属尽早来加以及处理遇难者后事，协调各方展开善后事宜。

中国文化和旅游部驻多伦多办事处主任杨文婷对记者表示，会继续与使领馆紧密配合，做好信息核实、协调沟通等相关工作，敦促涉事旅行社切实履行责任。（完）

责任编辑：张玉