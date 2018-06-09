中央气象台发布暴雨蓝色预警 广东等地有大到暴雨

原标题：中央气象台发布暴雨蓝色预警 广东福建等地有大到暴雨
中新网6月9日电 据中央气象台网站消息，中央气象台6月9日06时发布暴雨蓝色预警：受台风“艾云尼”减弱后的热带低压和季风共同影响，9日08时至10日08时，广东中东部、江西中部和南部、福建西南部等地有大到暴雨。
图片来源：中央气象台网站
其中，江西南部、广东东部局地有大暴雨（100~130毫米），上述部分地区伴有雷电、短时强降水（20~40毫米，局地50毫米以上）和雷暴大风等强对流天气。
此外，河北东南部、天津南部、山东西北部、江苏中部以及云南西部和南部等地的部分地区也有大雨或暴雨天气。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
点击进入专题：台风“艾云尼”登陆广东 多地普降暴雨
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