中央气象台发布暴雨蓝色预警 广东等地有大到暴雨

原标题：中央气象台发布暴雨蓝色预警 广东福建等地有大到暴雨

中新网6月9日电 据中央气象台网站消息，中央气象台6月9日06时发布暴雨蓝色预警：受台风“艾云尼”减弱后的热带低压和季风共同影响，9日08时至10日08时，广东中东部、江西中部和南部、福建西南部等地有大到暴雨。

图片来源：中央气象台网站

其中，江西南部、广东东部局地有大暴雨（100~130毫米），上述部分地区伴有雷电、短时强降水（20~40毫米，局地50毫米以上）和雷暴大风等强对流天气。

此外，河北东南部、天津南部、山东西北部、江苏中部以及云南西部和南部等地的部分地区也有大雨或暴雨天气。

防御指南：

1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：张玉