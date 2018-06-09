原标题：北京大部迎小雨最高气温仅23℃ 周日转晴赏荷去
中国天气网讯 小雨潜入夜，周末送清凉。今天（9日）北京大部地区迎来小雨天气，气温也较昨天出现大幅下滑，最高气温仅23℃左右。雨天路滑，出行请注意交通安全。
今晨6时左右北京国家图书馆附近天空阴沉，还有雨点飘落。
昨天夜间开始，北京多地陆续迎来降雨，雨势不大。实况显示，9日2时至6时，全市平均降水量0.3毫米，城区平均0.2毫米，最大降水出现在门头沟区沿河城，达8.3毫米。
今天白天降水还将继续。北京市气象台预计，今天白天阴有小雨，南部地区小到中雨，南转北风二三间四级，最高气温23℃；夜间小雨转阴，北风一二级，最低气温17℃。今天降雨大部分地区以小雨为主，出行请注意防雨，雨天路滑注意交通安全。相比昨天最高温30℃的晴热模式，今天小雨绵绵气温也仅有23℃左右，提醒大家注意及时增添衣物，避免着凉。
另外，本周日告别雨水，天气多云转晴，预计最高气温28℃，最低17℃，十分适宜出游。北京市气象服务中心8日发布2018北京荷花始花期预报，荷花已逐渐开放，公众可参考前去赏花。
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