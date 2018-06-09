湖南地条钢整治:整改到位 有企业疑违规新增产能

原标题：湖南地条钢整治抽查：地条钢没了，有企业疑似违规新增产能

“对生产地条钢的问题整改还是到位的，但发现了新增产能的苗头。”5月30日，国家钢铁行业化解过剩产能防范“地条钢”死灰复燃专项工作抽查组专家对澎湃新闻说。

5月29日，专项工作抽查组奔赴湖南常德、怀化两地，对钢铁行业化解过剩产能，防范“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能等工作开展情况进行抽查。两天时间里，抽查组分别进入两家因涉“地条钢”被整顿的企业抽查了解情况，并核查了一家新近被举报生产地条钢的企业。

抽查结束之后，抽查组一位专家告诉澎湃新闻，他们在抽查过程中发现一公司疑似出现新建电炉、违规新增产能的情况，抽查组将作进一步调查确认。但总的来说，当地按照相关要求，拆除了可生产“地条钢”的相关设施，使其不具备恢复生产能力，在“地条钢”这个问题上，整改还是到位的。

5月29日，专项工作抽查组奔赴湖南常德、怀化两地。 本文图均为 澎湃新闻记者 胥辉 图

涉“地条钢”企业已不具恢复生产能力

5月29日，抽查组前往湖南常德西洞庭区，查看一家有地条钢生产设备的金属制品企业，该企业此前已经被当地政府部门查处，设备全部拆除。抽查组查看了被拆除的冶炼设备，确认该公司已经不再具备生产地条钢的条件。

澎湃新闻记者在现场看到，该企业已属于关闭状态。其具备生产“地条钢”条件的中频炉、变压器、操作平台、连铸机、轨道、除尘罩均已拆除、中频炉炉体与变压器等主要设备已异地封存。

抽查组查看了场内设备设施的拆除情况之后，又同抽查组专家一道，前往另外两个场地，查看异地封存的变压器等设备，确定其已不可再恢复生产。

据西洞庭湖区管委会副主任熊大贵现场介绍，今年3月21日，湖南省经信委给打电话告诉他们，说有人举报这家企业生产地条钢，下午省经信委的工作人员到了常德，同当地政府相关部门人士一起，进入这家企业核查，发现有废旧金属、法兰（含半成品）、中频炉、轨道及相关生产设备。但他们公司终端产品，是用废旧金属生产法兰，即水管轴与轴，管端之间的连接垫。

22日，湖南省经信委再度派专家前往鉴定，最终确认企业具备生产地条钢的条件，有销售地条钢的潜在风险。

3月23日，当地政府就这家企业生产地条钢的情况召开了专题会议。24日，用两天时间将所有的冶炼设备进行拆除，并对生产地条钢的变压器等主要设备异地封存。经调查，这家企业总共收购废旧金属800吨，已经销往安徽等地法兰544吨，现场堆放的法兰160吨。

5月29日，专项工作抽查组奔赴湖南常德、怀化两地。

查处钢铁企业见新电炉？企业称系“漏报”

5月30日，抽查组前往怀化市麻阳县的金湘钢铁有限公司，这家企业因生产地条钢，已经在去年被关停整改。但让专家们困惑的是，去年已经拆除的电炉，两台又立起来了。而这两台炉子，在国家工信部并无备案。

一位抽查组专家告诉澎湃新闻，这家钢铁企业，是国家关于“地条钢”的相关政策和标准出台之后，被认定为需要整改的“地条钢”生产企业。去年检查“地条钢”取缔工作时，8台中频炉生产设备已经全部拆除、查封，也通过了国家专项检查，但如今又出现两个电弧炉，让抽查组大感意外。如果属于违规新增产能，则是国家眀令禁止的。

企业和当地政府解释，去年对这家企业的设备进行拆除时，标准还不明确，就将所有中频炉和电弧炉一并拆除了。但是这些设备中，有两个并非生产“地条钢”的炉子，属于“误伤”。企业称，事后向国家工信部提出了申诉的。但抽查组表示，是否属于“误伤”也还需要进一步确认。目前，没有直接证据表明，工信部当初是同意了恢复那两台电弧炉的。

当地政府工作人员说，是因工作衔接上的问题，错过了国家工信部要求的备案申报日期，现在企业和当地政府已经在补报。

抽查组专家告诉澎湃新闻，对这种情况，目前还不能确定是违规新增产能，要等进一步调查核实才能作出结论。

抽查组最后去了麻阳一家生产装饰钢材企业，这是一个新举报的线索，当地政府已经将里面的生产设备和材料查封。抽查组专家再次对这家企业进行核查，确定这只是一家生产钢铁加工制品的企业，没有生产地条钢的条件和设备。

抽查结束之后，抽查组负责人接受了澎湃新闻的采访，他表示，关于新增电炉的情况，他们会进一步核查确认。但这次抽查的总体情况是好的，当地基本按照国家相关要求，拆除了地条钢生产设施，确保不可再恢复生产，在“地条钢”这个问题上，整改还是到位的。

责任编辑：张玉