雄安新区市民服务中心投用 占地面积24.24万平米

原标题：雄安新区市民服务中心投入使用
来源：央视新闻客户端
从今年6月初开始，雄安新区市民服务中心已全面投入使用。
据了解，雄安新区市民服务中心开建于2017年12月7日，于今年4月16日验收交接，从6月初开始已全面投入使用。该服务中心占地面积24.24万平方米，总建筑面积9.96万平方米，由公共服务区、行政服务区、生活服务区、入驻企业办公区四大区域建筑群组成；承担着新区公共服务、规划展示、临时办公、生态公园等多项便民服务功能。
雄安新区市民服务中心，集成了海绵城市、被动式建筑、综合管廊、装配式建造等30多项先进建设理念。这些建筑使用绿色环保的新材料，在工厂完成建设后直接运到工地上进行装配式搭建，既缩短了施工期，也减少了80%以上的建筑垃圾；并且它采用了节能保温的材料和施工手段，比执行现有节能标准的建筑可节能50%以上。市民服务中心禁止燃油车驶入，人们可选择电动汽车、骑车、步行等绿色出行方式到市民服务中心办事。
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