原济南军区空军副司令员孙德贤逝世 晚年关心航模

原标题：原济南军区空军副司令员孙德贤逝世，晚年关心青少年航模

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原济南军区空军副司令员孙德贤（正军职），因病于2018年5月24日在广州逝世，享年70岁。

公开资料显示，孙德贤是河北大厂人，出生于1948年，1964年8月入伍，1969年7月加入中国共产党。孙德贤历任学员、飞行员、中队长、副大队长、大队长、副团长、团长，航空兵某师副师长、师长，空军第七军副军长，广州军区空军副参谋长，成都军区空军参谋长，济南军区空军副司令员等职。

孙德贤于1996年晋升空军少将军衔。

澎湃新闻记者查询发现，作为一名飞行员出生的将军，孙德贤晚年还非常关心重视青少年航空模型活动的发展。

例如，据湛江市科协官网介绍，2017年7月，由湛江市科协、市教育局、市科技局、市体育局联合举办的2017年湛江市青少年航空模型大赛决赛在湛江第一中学正式开赛。孙德贤将军以广东省航空联谊会会长的身份参加开幕式。

在此之前，孙德贤将军还曾赴深圳、中山等地参加、指导了多次青少年航空模型和航空科技文化活动。

责任编辑：张申