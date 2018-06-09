辽宁省委常委张福海已出任辽宁省委宣传部部长

原标题：新任辽宁省委常委张福海已出任辽宁省委宣传部部长

履新辽宁省委常委一周后，张福海的具体分工已明确。

据《辽宁日报》报道，6月6日，省委宣传部、省文明办在辽宁广播电视台辽宁好人发布厅举行发布会，授予李光祥、张喆“辽宁好人·时代楷模”荣誉称号。省委常委、宣传部部长张福海为李光祥、张喆颁发奖章和荣誉证书。

上述官方报道显示，新任辽宁省委常委张福海已出任辽宁省委宣传部部长。张福海此前担任中国外文出版发行事业局（以下简称“中国外文局”）局长。

张福海 人民画报 资料图

张福海出生于 1964年12月，辽宁庄河人，1986年7月参加工作，1984年11月加入中国共产党，中国人民大学本科毕业，文学学士，北京大学公共管理硕士（与国家行政学院联合培养），编审。

张福海早年曾任中国人民大学中文系讲师，1991年后进入人民文学出版社工作，先后担任过古典文学编辑室编辑、副主任，发行部副主任，策划室主任，社长助理兼生产调度室主任，副总编辑等职，其间借调全国扫黄打非办公室任主任助理。

2002年3月，张福海任原新闻出版总署出版物发行管理司副司长，2005年9月任对外交流与合作司司长，其间曾挂职柳州市委副书记、柳州市副市长。2013年7月，张福海出任原国家新闻出版广电总局进口管理司司长、出版管理司（古籍整理出版规划办公室）司长（主任）。

之后，2015年3月，张福海任中央宣传部国际联络局局长，并于2017年2月任中国外文局局长。

责任编辑：张申