新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

文化遗产日:这些非物质文化遗产里有你家乡的吗？

文化遗产日:这些非物质文化遗产里有你家乡的吗？
2018年06月09日 12:05 央广网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：这些非物质文化遗产里，有你家乡的吗？

　　从2006年开始，每年6月的第二个星期六，是我国的文化遗产日。

　　最开始，人类还只关注到物质的文化遗产，所以用文化遗产仅指物质文化遗产，包括文物、建筑、遗址等，比如大家熟悉的长城、故宫、兵马俑等。此外还有自然遗产，黄龙、九寨沟等是世界自然遗产，而泰山、黄山等则是自然文化双重遗产。文化遗产、自然遗产和自然文化双重遗产三项合起来称为世界遗产。

　　而非物质文化遗产（即“非遗”）是文化遗产最重要的一部分。目前，我国已经有京剧、中医针灸、活字印刷术等39个项目入选联合国教科文非物质文化遗产名录，总数位居世界第一！

　　在我国的非物质文化遗产中，有很多都是极具地方特色的，这里列举了一些，赶紧来看看，有没有你家乡的？

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区