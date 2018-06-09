文化遗产日:这些非物质文化遗产里有你家乡的吗？

原标题：这些非物质文化遗产里，有你家乡的吗？

从2006年开始，每年6月的第二个星期六，是我国的文化遗产日。

最开始，人类还只关注到物质的文化遗产，所以用文化遗产仅指物质文化遗产，包括文物、建筑、遗址等，比如大家熟悉的长城、故宫、兵马俑等。此外还有自然遗产，黄龙、九寨沟等是世界自然遗产，而泰山、黄山等则是自然文化双重遗产。文化遗产、自然遗产和自然文化双重遗产三项合起来称为世界遗产。

而非物质文化遗产（即“非遗”）是文化遗产最重要的一部分。目前，我国已经有京剧、中医针灸、活字印刷术等39个项目入选联合国教科文非物质文化遗产名录，总数位居世界第一！

在我国的非物质文化遗产中，有很多都是极具地方特色的，这里列举了一些，赶紧来看看，有没有你家乡的？

责任编辑：张玉