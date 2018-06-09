上合青岛峰会日程公布:10日上午将举行正式会谈

原标题：上合青岛峰会|日程公布：明日上午11时峰会将举行正式会谈
上海合作组织青岛峰会即将拉开帷幕。
随着各国领导人相继到达青岛，上海合作组织青岛峰会也将拉开帷幕，这也是上合组织继2012年北京峰会之后，再次回到它的诞生地——中国。
目前，上合组织青岛峰会的日程安排已经正式公布。据上合组织青岛峰会官网6月9日消息，上海合作组织青岛峰会欢迎宴会将于6月9日晚7点45分在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平将出席欢迎宴会并致辞。随后还将举行灯光焰火艺术表演。
10日，峰会将开启正式议事日程。上午9时开始上海合作组织成员国领导人将举行小范围会谈，习近平主席将致开场白。10时50分，峰会将举行大范围会谈迎宾仪式以及集体合影，正式的上合组织成员国、观察员国领导人及国际组织负责人参加的大范围正式会谈将于上午11时正式开始。习近平主席将致开场白。下午1时30分左右，上海合作组织成员国领导人还将举行签字仪式并共同会见记者。
点击进入专题：上合组织青岛峰会将于6月9日到10日举行
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