生态环境部：将动用1.8万人次开展蓝天保卫战督查

原标题：生态环境部：将动用1.8万人次开展蓝天保卫战强化督查

中新网6月9日电 据生态环境部网站9日消息，6月7日生态环境部印发了《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》，将于6月11日启动强化督查。生态环境部环境监察局负责人就开展蓝天保卫战强化督查的背景、目标任务、主要工作等有关问题回答了记者的提问。该负责人表示，本次强化督查从2018年6月11日开始，持续到2019年4月28日结束，共动用约1.8万人（次）。

该负责人称，当前，重点区域空气质量继续改善，但个别地区污染仍然较重。京津冀地区仍然是全国环境空气质量最差的地区，河北、山西、天津、河南、山东5省（市）优良天气比例仍不到60%，汾渭平原更是近年来大气污染不降反升，反弹比较厉害的区域。

资料图：1月12日，远望北京CBD地区，蓝天与雾霾分界清晰。中新社记者 李慧思 摄

该负责人表示，生态环境部将对“2+26”城市总体安排200个左右的督查组，汾渭平原11个城市总体安排90个左右的督查组，每个督查组由3人组成，主要从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调。第一阶段有200多个督查组，每组3-4人；第二、三阶段有290多个督查组，每组3-4人；还预留了100多个特别机动组，因此此次强化督查共动用约1.8万人（次）。

据介绍，强化督查将突出重点区域、重点指标、重点时段和重点领域，围绕产业结构、能源结构、运输结构和用地结构4项重点任务，检查“散乱污”企业综合整治情况、工业企业环境问题治理情况、清洁取暖及燃煤替代情况等13项督查任务。

该负责人指出，这次强化督查主要包括几个方面的主要工作：“散乱污”企业综合整治情况，工业企业环境问题治理情况，工业炉窑整治情况，清洁取暖及燃煤替代情况，燃煤锅炉综合整治情况，运输结构及方式调整情况，露天矿山综合整治情况，扬尘综合治理情况，秸秆禁烧管控情况，错峰生产落实情况，重污染天气应急措施落实情况，群众投诉的突出环境问题办理情况等。

关于此次强化督查的范围，该负责人称，京津冀及周边地区包括北京市，天津市，河北省石家庄（含辛集）、唐山、保定（含定州）、廊坊、沧州、衡水、邯郸、邢台市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽市，河南省郑州（含巩义）、新乡（含长垣）、鹤壁、安阳（含滑县）、焦作（含济源）、濮阳、开封市（含兰考）（以下简称“2+26”城市）。汾渭平原11城市包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区。长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省。

据悉，此次强化督查将分为三个阶段。

第一阶段（2018年6月11日至2018年8月5日），共4个轮次。对 “2+26”城市“散乱污”企业整治、燃煤锅炉淘汰、部督办问题整改以及《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定的其他措施落实情况开展“回头看”。梳理热点网格、群众投诉举报，重点发现新的涉气问题。

第二阶段（2018年8月20日至2018年11月11日），共6个轮次。对 “2+26”城市、汾渭平原11城市开展全面督查，排查工业炉窑、矿山治理、小火电淘汰、“公转铁”落实、扬尘治理及秸杆焚烧等方面存在的问题，以问题为导向督促各项任务及措施落实到位。

第三阶段（2018年11月12日至2019年4月28日），共11个轮次。重点督促“2+26”城市、汾渭平原11城市、长三角地区落实秋冬季减排措施，排查错峰生产及重污染天气各项应对措施落实情况。

此外，每个督查组现场督查2周，共安排21轮次督查。“2+26”城市总体安排200个左右的督查组，汾渭平原11个城市总体安排90个左右的督查组，长三角地区以安排特别行动组为主，开展不定期督查。

该负责人还指出，生态环境部要求督查组在工作期间严格落实中央“八项规定”精神，遵守环境监察人员“六不准”（即不准接受被检查者的礼品、礼金和有价证券；不准接受被检查者宴请；不准参加被检查者邀请的娱乐活动；不准参与被检查者的营销活动；不准向被检查者通风报信；不准酒后开车、酒后执行公务）。同时，督查组不得向地方环保部门提出与检查工作无关的要求。一经发现上述行为，生态环境部将严肃处理。

责任编辑：张玉