国家检验检测认证公共服务平台示范区联盟成立

原标题：国家检验检测认证公共服务平台示范区联盟在长沙成立

新华网长沙6月9日电（王忻）6月9日，“检验检测认证助力高质量发展”2018年“世界认可日”活动在湖南长沙举行。来自上海、宁波、北京等地的15家国家检验检测认证公共服务平台示范区代表，共同发起成立了国家检验检测认证公共服务平台示范区联盟。

此外，作为国家检验检测认证公共服务平台示范区之一，长沙岳麓高新技术产业开发区与人和未来生物科技有限公司等8家入园企业集中签约。

据了解，长沙岳麓高新区是国家自主创新示范区、全国两型社会综合配套改革试验区、湖南湘江新区三大国家级战略平台的核心区，构建了以检验检测全产业链为主导，新一代信息技术为特色的产业体系。目前，园区已引进世界排名前十的SGS、英国天祥以及全国知名认证企业南德检测、苏交科、上海莱士血液、人和未来、博奥医学、苏州苏试等93家检验检测企业。

在项目路演环节，纳威尔（长沙）智能科技有限公司-医药智能检测行业的领跑者、长沙地大物泊网络科技有限公司-基于人工智能的基层医疗糖网检测服务平台、长沙立中汽车设计开发股份有限公司-汽车电子检测中心等三项检验检测项目，与20余家来自全国各地的投资机构展开现场博弈，最终顺利达成合作意向。

园区相关负责人表示，下阶段，园区还将利用此次活动，积极对接该三项检验检测项目，力争将其引进检验检测特色产业园，以本土力量助推产业集聚，共推检验检测产业发展。

据悉，本次活动由国家认证认可监督管理委员会、长沙市人民政府主办，湖南省质量技术监督局承办。国家认证认可监督管理委员会党组副书记、副主任刘卫军，湖南省质量技术监督局党组书记、局长欧阳彪，长沙市委副书记徐宏源等相关领导参加活动并发表讲话。

责任编辑：张玉