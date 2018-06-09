香港作家刘以鬯逝世 特区政府悼：文化界一大损失

原标题：香港文学泰斗刘以鬯逝世，特区政府致哀：是文化界一大损失

据香港媒体《文汇报》报道，6月8日下午2时许，著名作家刘以鬯在香港去世，享年99岁。其曾经影响过王家卫的两部作品《酒徒》、《对倒》以及另一部作品《寺内》日前刚刚由人民文学出版社在内地出版。

9日上午，香港政府新闻网发布消息，特区政府民政事务局局长刘江华9日上午表示，对刘以鬯教授离世表示深切哀悼，并向他的家人致以最深切的慰问。

刘江华说：“刘以鬯教授一生推动香港文学艺术，是香港的文学泰斗，其贡献惠及多代香港作家。他的离世是文化界一大损失，我们永远怀念他。”

公开资料显示，刘以鬯原名刘同绎，字昌年，1918年12月7日生于上海，祖籍浙江宁波镇海。他曾主编过《国民公报》、《香港时报》、《星岛周报》、《西点》等报刊杂志，并于2009年获香港公开大学颁发荣誉教授。

刘以鬯于1963年和1993年创作的小说《酒徒》和《对倒》，是王家卫电影《2046》和《花样年华》的灵感起源。

此外，刘以鬯屡获香港政府颁奖，2001年7月获颁荣誉勋章，2011年获颁铜紫荆星章，随后获香港艺术发展局颁发“杰出艺术贡献奖”及“终身成就奖”等。

刘以鬯的作品《酒徒》被认为是中国第一部意识流小说，他以自己为原型，讲述了文人在香港面临的理想与现实困境，通过主人公在纯文学与商业化中的摇摆，以及人在理智与眩晕中的游移，探讨南下文人的精神困境。

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