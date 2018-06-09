国内在建最大直径盾构法越江隧道贯通 长2.6千米

原标题：国内在建最大直径的盾构法越江隧道全线贯通
新华社武汉6月9日电（记者廖君、齐菲）经过700多天的艰苦奋战，武汉轨道交通7号线越江隧道日前实现全线贯通。8日在武汉举行的轨道交通越江隧道国际论坛上，武汉地铁集团有关负责人透露，这标志着国内在建最大直径的盾构法越江隧道攻克了穿越复合地层的世界级难题。
武汉地铁集团董事长周少东说，7号线越江隧道是世界首例公铁合建的盾构法隧道、国内在建最大直径的盾构法隧道。位于武汉长江二桥、青岛路长江隧道之间，隧道全长2.6千米，直径达15.2米。
据介绍，建设过程中最困难之处在于，15.76米的超大直径盾构机穿越“钻石层和年糕团”复合地层。盾构机要穿越长江底石英含量高达70%的粉细砂层和富含黏土的强风化泥质粉砂岩地层，就像在黏性极大的黏土里混进了钻石，并在这样的地层里挖一条五六层楼高的超大隧道。这在中国隧道建设史上是第一次，在全球工程领域也极为罕见。
为确保安全顺利洞通，武汉地铁联合施工方力克“钻石层”，通过人工换刀等措施，克服了刀具磨损快的“硬”考验。与此同时，还智取“年糕团”，解决了工程土质的“软”难题。工程人员在隧道建设中还先后克服复合地层、高水压、超浅埋、强透水等一系列技术难题，总结出一批创新技术工法。
武汉轨道交通7号线一期工程线路全长30.85公里，起于园博园北站，止于野芷湖站，设站19座。按照正常进度施工，7号线一期工程将于年内开通试运营。
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