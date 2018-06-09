江苏省军区原司令甄申去世 上甘岭率部歼敌1500人

原标题：江苏省军区原司令员甄申逝世，在上甘岭率部歼敌1500余人

澎湃新闻记者从甄申将军亲友处获悉，江苏省军区原司令员甄申同志因病医治无效，于2018年5月14日下午在解放军南京总医院逝世，享年90岁。

甄申 鼓楼微讯微信公号 图

公开资料显示，甄申原名甄尚志，1928年5月5日出生于河北新乐。1940年7月，甄申参加了八路军，成为抗日军政大学第三团政治处宣传员，后又为抗日军政大学第三大队学员、抗日军政大学第七分校第三大队学员。在此期间，甄申参加了百团大战和太行抗日根据地反“扫荡”战役战斗。

1945年抗战胜利后，甄申历任晋冀鲁豫军区（中原）野战军第3纵队7旅司令部军务科参谋、作战科参谋，第2野战军3兵团11军31师93团（朱德警卫团）作战参谋、副连长，参加了出击陇海铁路、豫北、挺进大别山、淮海、渡江、进军大西南等战役战斗。

中华人民共和国成立后，甄申随部队赴朝参战，历任志愿军第12军31师93团司令部股长、3营营长，参加了举世闻名的上甘岭战役。

从朝鲜战场回国后，甄申历任第12军35师103团副团长、第一副团长兼参谋长，35师副参谋长，南京军事学院学员、第12军31师93团团长，31师参谋长、副师长，35师师长，12军参谋长、副军长，江苏省军区司令员，正军职，1994年离休。

甄申于1955年9月被授予少校军衔，荣获三级解放勋章和独立自由奖章，1962年晋升为中校军衔，1988年7月荣获独立功勋荣誉章。

值得一提的是，在著名的上甘岭战役中，时任志愿军营长的甄申屡建战功，成为了有名的战斗英雄。

中纪委官网2017年8月“将军说廉”栏目曾刊文《甄申将军——不矜不伐》。文章透露，从1952年的11月8日到11月18日，甄申带领全营战士共击退敌人64次，歼敌1500余人。打出了我军“寸土不让，有我无敌”的英雄气概。

“敌人的飞机、炮兵和537.7主峰的固定坦克仍不停地向2号阵地进行轰炸。整个阵地经10多天的反复争夺后，好似用拖拉机耕翻了几遍，残缺不全的死尸肢体随处可见。”这是甄申在上甘岭战役时写下的日记，字里行间，我们仍能感受到当时的战火硝烟。

责任编辑：张申