大陆海警拦查台军运补船 岛内绿媒又跳脚

原标题：大陆海警拦查台军运补船，台“海巡署”称情况早有掌握

[观察者网 综合报道]6月7日，有台湾民众在脸书上传了一段视频，显示一艘台军外包的民间运补船，在金门北碇岛往草屿间进行运补作业时被大陆海警拦查。

事件令岛内绿媒非常不满，称被“侵门踏户”。不过台当局“海巡署”方面却澄清，大陆海警并未登船检查，“海巡署”对状况也早有掌握。

据台湾“联合新闻网”报道，该事件发生在5月30日中午左右，金门一艘名为“内太空号”的自用小船，疑似在台湾海峡中线附近被大陆海警3598H拦查。

原视频截图

根据影片，在被大陆海警拦下后，船上人员向海警表示，“我们是运补的，替离岛阿兵哥运补的”。海警要求查看台湾船员的“证件”（由于视频中听不清楚，媒体报道不一，有称“身份证”，也有称“军人证”），不过最后并未登船检查。

整个过程十分和谐，台湾船员甚至还开玩笑说“今天怎么出三艘，全体总动员啊？”

视频如下：

不过视频流传之后，一些台湾网民和媒体坐不住了，表示“我们的‘海巡’在哪里？”“金门需要强大的‘海防’”。甚至有台湾绿媒以“侵门踏户”作为新闻标题博人眼球。

对此，台当局“海巡署”金马澎分署8日发布公告，对该事件予以澄清。

公告指出，“金门巡防区指挥部”于案发当时，即通过雷达与守望哨发现本案状况，大陆海警船于广播了解船上人员身份后，随即驶离，并未登检。

案发当日，分署“金门巡防区指挥部”也依两岸联系窗口向陆方要求查明，“海巡署”正式向陆方表达“严正抗议”，要求“相互尊重，避免类似案件再次发生”。

此外，金马澎分署长也随即赶赴金门了解情况，严格要求“金门巡防区指挥部”强化两岸相邻水域海上巡防作为与勤务部署。

“联合新闻网”称，据相关单位透露，由于端午将至，有消息反映走私情况恐增加，大陆海警才会增加巡逻密度和强度。

责任编辑：张申