美国会再次针对华为“出手”:将审查其与谷歌合作

原标题：美媒称美国会要审查谷歌华为合作：中美数字冷战加剧

参考消息网6月9日报道 美国媒体6月8日报道称，据熟悉内情人士的消息，美国国会议员开始审查谷歌公司和中国华为公司之间的关系。这使得继脸书公司之后又一个硅谷巨头卷入华盛顿与北京之间不断加剧的数字冷战。

由于美国国会议员持续关注脸书公司与包括华为在内的四家中国科技公司的交易，脸书在压力之下表示，本周内将放弃与华为的合作交易。

事态的最新发展是，国会议员将目标转向谷歌与华为合作的安卓操作系统。今年初，谷歌与华为公司达成协议，允许华为制造的设备使用安卓的发送信息服务功能来发送文本、照片和其他信息。

华为公司2018年1月宣布这项合作计划时表示，将与谷歌合作，为无线运营商提供计算机基础设施服务。过去两年，谷歌与十多家运营商和手机制造商宣布了类似的合作计划。

据知情人士透露，包括参议院情报委员会资深民主党人、弗吉尼亚州参议员马克·沃纳在内的部分议员，对谷歌与华为的交易感到震惊，希望更深入了解这类合作伙伴关系的运作，以及是否允许不同程度的数据共享。这些国会议员正在考虑多个处理方式，包括要求谷歌回答有关这笔交易的问题，以及更广泛地审查谷歌与华为的关系。

知情人士还说，在谷歌公司近日决定不与美国国防部续签合同后，某些国会议员计划对该公司与华为持续合作表达不满。

另外，今年初，在国会施压下，美国电信公司AT&T取消销售华为手机的合同。国会议员还成功地敦促联邦通信委员会限制华为和中兴将它们的设备销售到美国。目前，国会参众两院正在研究制定新法案，进一步限制这两家中国科技公司在美国的销售。

责任编辑：张建利