文化和自然遗产日大会举行 中国52项遗产居第二

原标题：“文化和自然遗产日”大会举行 中国52项世界遗产居第二
中新社北京6月9日电 （记者 陈溯）中国第二个“文化和自然遗产日”大会9日在北京举行。目前中国已有52项世界遗产，数量居世界第二，仅次于意大利。
中国国家林业和草原局、国家公园管理局局长张建龙在致辞中表示，世界遗产是全人类的共同财富，既承载着人类的精神文化价值，又关乎地球生态安全。自1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来，中国政府采取了一系列措施加快遗产保护事业发展。目前，中国已拥有52项世界遗产，其中，自然遗产12项，自然与文化双遗产4项，数量均居世界第一。
张建龙表示，下一步国家林业和草原局将进一步加强自然文化遗产保护管理，加大对遗产地生态保护修复的支持力度，加强对遗产地的监测和管理，维护遗产地的完整性和原真性，认真履行公约，加强国际交流与合作，为全球遗产保护管理提供中国方案。
中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威表示，中国设立“文化和自然遗产日”，对于促进社会公众更广泛了解、保护和永续利用文化和自然遗产的意义重大。中国自加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来，与联合国教科文组织在文化与自然遗产保护方面的合作取得了丰硕成果。
“文化和自然遗产日”于2017年经中国国务院批准设立，定为每年6月的第二个星期六。今年“文化和自然遗产日”，各地将在本地区世界遗产地和自然保护地内进行游客门票减免，开展世界遗产进校园、科普讲座、有奖知识竞赛、公益展览等特色活动，促进公众对自然文化遗产的认知。
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