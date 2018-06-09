原标题：上合青岛峰会|印度总理莫迪抵达青岛，首次以成员国身份参加
央视新闻直播截图
6月9日下午，印度总理莫迪乘坐印度航空波音747专机抵达青岛，参加9日至10日在青岛举行的上海合作组织峰会。莫迪身穿白色长衫和灰色坎肩，从扶梯上缓缓走下，中国驻印大使罗照辉参加接见。
一年前，2017年6月，在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议，正式批准印度和巴基斯坦成为上合组织会员，印度也从观察员国完成“转正”。
这是莫迪首次以成员国的身份参加上合峰会。4月底，国家主席习近平曾在武汉东湖宾馆同印度总理莫迪举行非正式会晤。
点击进入专题：上合组织青岛峰会将于6月9日到10日举行
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有