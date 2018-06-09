原标题：上合青岛峰会|印度总理莫迪抵达青岛，首次以成员国身份参加

央视新闻直播截图

6月9日下午，印度总理莫迪乘坐印度航空波音747专机抵达青岛，参加9日至10日在青岛举行的上海合作组织峰会。莫迪身穿白色长衫和灰色坎肩，从扶梯上缓缓走下，中国驻印大使罗照辉参加接见。

一年前，2017年6月，在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议，正式批准印度和巴基斯坦成为上合组织会员，印度也从观察员国完成“转正”。

这是莫迪首次以成员国的身份参加上合峰会。4月底，国家主席习近平曾在武汉东湖宾馆同印度总理莫迪举行非正式会晤。

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