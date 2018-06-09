徐德清任西部战区陆军政委 老搭档已升北陆司令员

原标题：徐德清升任西部战区陆军政委，老搭档此前已升北陆司令员
军方权威媒体披露了西部战区陆军重要人事变动。
据西部战区陆军旗下微信公众号“西陆强军号”消息，6月5日至8日，西部战区陆军举行党委中心组带机关专题学习活动。战区陆军司令员何卫东中将、战区陆军政委徐德清少将参加学习。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，这是徐德清少将首次以西部战区陆军政委的身份公开亮相。根据上述“西陆强军号”微信公众号配发照片显示，徐德清少将已佩戴副战区级资历章。
公开资料显示，徐德清长期在陆军部队服役，曾任原第13集团军副政委、原第47集团军政委等职，本轮军改启动后出任第71集团军政委。
徐德清的履新意味着徐忠波中将不再担任西部战区陆军政委职务。徐忠波之前长期在原济南军区服役，曾任原第20集团军政委等职，并于2014年调任原第54集团军政委。本轮军改启动后，徐忠波出任西部战区陆军政委。
另外值得一提的是，曾与徐德清搭档、担任第71集团军首任军长的王印芳少将已于此前升任北部战区陆军司令员。至此，根据目前官方媒体已披露的信息，第71集团军成为首个首任军政主官双双升任副战区级的新组建集团军。
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