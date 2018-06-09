坐高铁看冰球摊煎饼 普京访华之行亮点频频

原标题：上合青岛峰会丨坐高铁、看冰球、摊煎饼，普京访华亮点频频

紫领带，黑西装，8日到访的俄罗斯总统普京被授予了中国史上第一枚友谊勋章。这一幕仿佛似曾相识，就在一年前，2017年的7月，同样打着紫色领带，穿着黑西装的普京为中国国家主席习近平戴上了俄罗斯国家最高奖章“圣安德烈”勋章。

“知心好友”坐高铁看冰球

结合出席上海合作组织青岛峰会对中国进行国事访问的普京，与习近平达成共识：推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。从领导人的互相称呼，也可以看出两国关系的“不一般”。

“普京是我最好的知心朋友”，在勋章颁授仪式上说出这句高度评价时，习近平望向主席台另一边的普京，并微微点头示意。在掌声中，普京以微笑回应。

普京在此前接受中央广播电视总台采访时称习近平是“唯一一位与他庆祝生日的国家领导人”，他从未有过这样的关系。当时他们喝了杯伏特加，切了点香肠，生日过得很简单。

勋章颁授仪式后，习近平和普京共乘高铁由北京前往天津，并在时速高达300公里的高铁上见证了中俄铁路和货物运输等双边合作文件的签署。根据俄罗斯卫星通讯社的消息，文件中就包含中国-俄罗斯-欧洲快速和高速跨国货运铁路的备忘录。

在行前，7日普京与民众“直播连线”时，就曾提及，他没有坐过中国的高铁，很快就可以评价中国在这个领域的成果。他也指出，“正在和中国友人就落实我们的一个项目进行对话，即莫斯科和喀山之间的高速铁路建设”。

“俄罗斯国内有些声音是希望中国只负责承包项目，技术用德国西门子。通过让普京及其幕僚亲自体验，能够强化他们对中国技术的信心。” 中国现代国际关系研究院俄罗斯所助理研究员陈宇向澎湃新闻（www.thepaper.cn）解释称。

6月8日晚，国家主席习近平同俄罗斯总统普京在天津共同观看中俄青少年冰球友谊赛。这是小球员们分别向习近平和普京赠送俄、中两队球衣。新华社 图

在短暂的高铁体验后，两人在天津共同观看了中俄青少年冰球友谊赛，而冰球也是两国首脑的共同爱好。以骑马、游泳的硬汉形象频频出现在媒体上的普京，实际上更常出现在冰球场上。就在今年5月，普京亲自披挂上阵，参加夜间冰球联盟大赛，并帮助球队赢得比赛。

早在2014年，习近平在索契观战冬奥会时也表达过，冰雪项目中最爱冰球。2022年北京将承办冬奥会，如今冬奥筹办正式进入“北京周期”。习近平与普京相约冰球场，中国领导人的行程再度与冬奥会交织在一起。

普京亲自动手试做天津当地的特色小吃狗不理包子 视觉中国 图

从央视新闻播出的视频可以看到，在天津的晚宴上，普京还亲自动手试做了天津当地的特色小吃狗不理包子和煎饼果子。他把自己做的煎饼果子请习主席品尝时说：“您得记住，这是我做的。”

在“高铁外交”和“体育外交”之余，行程安排也可看出中国对普京之行的重视。普京下榻的酒店矗立于海滩之上，拥有绝佳的地理位置。

记者看到，酒店花园中飘扬着中俄两国国旗，酒店内灯光如昼，让途经附近的行人也忍不住驻足观看和拍照。

中俄签署史上最大规模核领域合作协议

作为重要邻国的领导人，普京此次国事访问与中国“谈什么”则是最重要的看点。这是普京在新一届总统任期首次对中国进行国事访问，也是两国元首今年首次会晤，对规划中俄关系发展，推动两国各领域合作具有重要意义。

新华社报道称，8日，两国元首听取了中俄各领域合作委员会负责人及两国外长的汇报，并就朝鲜半岛局势、伊朗核问题等共同关心的问题深入交换了意见。会谈后，两国元首还共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明》，见证了多项双边合作文件的签署。

除了上面提到的中俄高速跨国货运铁路备忘录，最引人注目的是，两国还签署了在核领域合作历史上最大的和平利用核能一揽子协议。

据中核集团官方消息，北京时间6月8日，中核集团与俄罗斯国家原子能集团在人民大会堂签署《田湾核电站7/8号机组框架合同》、《徐大堡核电站框架合同》和《中国示范快堆设备供应及服务采购框架合同》。这是迄今为止中俄最大的核能合作项目，通过项目实施将有力带动双边贸易和产业合作，提升两国务实合作的科技含量和水平，进一步深化双边利益融合。

此外，共同签署的联合声明显示，两国还达成了加强油气领域、煤炭领域、电力领域、可再生能源领域协作的协议。

上海社科院上合组织研究中心副秘书长李立凡告诉澎湃新闻，中俄间的能源贸易结构体系暂时无法作出根本性改变。但经济向有利面来发展的话，那今后应该是全方位的发展，就像中美之间的贸易结构。

此前，由于受到制裁等因素的影响，卢布急剧贬值，中俄两国的双边贸易由2014年的近1000亿美元缩水到2015年的近600亿美元。商务部7日举行的新闻发布会上，发言人高峰介绍，去年以来，中俄贸易持续快速回升，2017年双边贸易额达到840亿美元，贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一位，预计全年双边贸易额有望超过1000亿美元。

因克里米亚事件和乌克兰危机，俄罗斯遭到了西方的制裁，加上石油价格不断下跌，经济陷入了困境，从2015年起连续经济增幅下滑。2017年，俄罗斯经济形势虽然有所好转，但仍存在困难，外交方面也仍面临诸多困难，与西方国家关系继续僵持甚至出现持续恶化趋势。在这种情况下，加强与友好国家关系，有助于俄罗斯摆脱困境。

朝鲜和伊朗核协议或成为上合重要议题

除了双边合作，国际问题也在两国的议程之上。在美朝领导人即将会晤的当下，在地区安全上发挥重要作用的上合峰会自然也在舆论的讨论范围之内。金正恩上月31日在平壤接见俄罗斯外长拉夫罗夫时，双方就实现朝俄最高领导人会晤“达成了共识”。

《联合早报》援引吉林大学国际政治系教授王生分析称，朝美缺乏政治互信，克服这个的方法就是给双方的承诺上保险，即让相关国家参与进来，起到担保作用。因此，朝鲜希望中俄参与其中，发挥这个作用。清华—卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通指出，上合组织的创始宗旨和成员国都有着较特殊的意识形态背景，是一个更能被朝鲜接受的多边平台。

8日晚间，伊朗总统鲁哈尼抵达青岛。这是今年5月美国宣布退出伊核协议及重启制裁以来，鲁哈尼的第一次海外之行。美国有线电视新闻网（CNN）9日称，为缓解伊朗所受经济制裁以及对其核设施的限制，上合组织有关国家或将在上合峰会上对伊朗核协议进行象征性的支持。

CNN援引远东联邦大学的国际政治专家卢金（Artyom Lukin）的观点称，此次会议给中俄重申支持伊朗核协议的机会，但上合组织不太可能会给美国施加直接和公开的外交压力。

责任编辑：张建利