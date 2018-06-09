日媒：西方关于上合组织的错误评论该休矣

6月9日至10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议及相关活动在青岛举行。（图源：新华网）

海外网6月9日电 6月9日至10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议及相关活动在青岛举行。这是上合组织扩员后召开的首次峰会，也是上合组织进入发展关键期举行的会议。作为具有历史意义的里程碑式的一届峰会，青岛峰会令世界瞩目，各国媒体对此纷纷进行报道，青岛也因此成为全球关注的焦点。

上合成员国将共谱团结协作新篇章

巴基斯坦和印度都是首次以上合成员国身份参会，两国媒体对此次峰会的报道可谓是“不遗余力”。巴基斯坦《国家报》8日刊文称，上合组织青岛峰会将于9日至10日在中国青岛举行，中国国家主席习近平将主持峰会。峰会期间，上合组织成员国将共同谱写团结协作新篇章。

文章高度肯定了中国为上合组织的发展、为弘扬“上海精神”做出的贡献。文章指出，过去几年，习近平主席一直在强调“上海精神”的重要性，表现出强烈的团结感。文章还援引习近平主席在上合组织阿斯塔纳峰会期间的讲话，称“‘上海精神’产生的强大凝聚力是本组织发展的保证。我们要保持团结协作的良好传统，新老成员国密切融合，深化政治互信，加大相互支持，构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体。”

巴基斯坦观察网8日报道称，巴基斯坦总统侯赛因赴华出席上合峰会前对媒体说，青岛是中国古代海上丝绸之路的起点，巴基斯坦则是“一带一路”的“坚定信徒”。他说，上合组织已经成为高效合作的典范，“当今世界一些大国内心越来越孤立，而互信、平等、共享发展和尊重多样性的上海精神为新型国家合作提供了模板。”

印度《经济时报》在官网显眼位置报道了青岛峰会，并大篇幅地介绍了此次峰会的背景资料及看点。文章指出，这是印度、巴基斯坦正式成为上合组织成员国后的首次上合组织峰会。安全将成为首脑会议的重要议题之一，上合成员国领导人将分析国际和地区安全形势，讨论加强合作的具体措施。

西方关于上合组织的错误评论该休矣！

日本虽不是上合组织的成员国，但并不妨碍日媒关注此次峰会。《日本时报》7日刊发一篇题为《是时候认真看待上合组织了》的文章，驳斥了西方关于上合组织的错误评论，称随着印度和巴基斯坦都成为了上合组织的成员，伊朗也被邀请成为正式成员，甚至连土耳其都对它表示了兴趣，上海合作组织正在成为一个拥有几乎世界一半人口的巨大网络。

文章认为，不仅如此，上海合作组织在促进地区安全、打击跨国犯罪等共同目标方面越来越有效果，各成员国的合作范围还拓展到了金融和贸易。

日本《外交学者》报道称，上合组织一直被视为崇尚平等和多样性的多边组织。在其发展的近20年时间里，因其被视作非西方国家参与全球治理的先锋，甚至被赋予了国际关系新范式的意义。不过，上合组织众多引人注目的合作仍是进行式。

上合组织为区域稳定注入“强心剂”

作为上合组织的成员国，俄罗斯一路陪伴上合组织走过了非凡的17年。伴随着多名与会的外方领导人开始陆续抵达青岛准备参会，俄总统普京昨（8日）也乘专机飞抵青岛流亭机场。

俄罗斯塔斯社报道称，普京总统8日抵达了中国青岛，将出席于9日至10日举办的上合组织青岛峰会。除了参加峰会，普京还将与上合组织成员国的领导人举行双边会谈。

港澳台媒体对青岛峰会也极为关注。香港东网在官网首页刊文称，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议于9日至10日在山东青岛举办。各成员国元首将发表《青岛宣言》，总结过去17年上合组织维护东亚地区和平稳定的工作，相信亦会签署多份合作文件。

文章指出，新合作文件的通过，有望令青岛峰会成为上合组织历史上成果最丰硕的一次峰会。同时，成员国之间的磨合也令合作文件更加务实地获取“最大公约数”，在上合组织自贸区建设等问题上不断推进。

澳门《新华澳报》则重点报道了对此次峰会的重要性，称9日至10日，上合组织成员国元首理事会第十八次会议将在青岛举行，这是继2012年北京峰会后上合组织再次回到诞生地。面对如今世界形势的诸多不确定性，走过17年历程的上合组织无疑为区域稳定注入了“强心剂”。

对于此次峰会的看点，文章称，在上合组织进入发展关键期的背景下，今次青岛峰会将有三大新看点可期，一是，新合作文件通过；二是，新“全家福”首秀；三是，新改革的国事访问欢迎仪式首次启用。

海内外网友发推“报喜” 对峰会翘首以盼

除了引发世界主流媒体高度关注，青岛峰会的热度也引爆了海内外网友。不少网友在社交平台上发文，表达了对此次峰会的关注与期待。

在印度总理莫迪抵达青岛后，不少印度网友第一时间发推“报喜”，网友纷纷表示，莫迪总理乘坐专机抵达中国青岛，即将参加上合组织成员国元首理事会第十八次会议，这是印度第一次以成员国的身份参加上合组织会议，预计峰会期间莫迪将与其他成员国领导人举行双边会谈。

阿富汗网友Fazel Fazly在该国总统阿什拉夫·加尼乘机前往青岛后，也第一时间发推表示，加尼总统今晨出发前往中国青岛，将出席上合组织青岛峰会。峰会期间，他将会见中国、伊朗、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国领导人。

伴随着全世界进入“上合”时间，此次峰会将会上演怎样的精彩？峰会开幕在即，我们翘首以待。

责任编辑：张建利