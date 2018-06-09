原标题：李希：广东各级领导干部要善于接最烫的山芋

中新网广州6月9日电 （记者 张见悦 索有为）中共广东省委十二届四次全会6月9日在广州闭幕，广东省委书记李希主持第二次全体会议并作总结讲话。李希称，各级领导干部要带头求真务实抓落实，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋，形成强大的“头雁效应”，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来。

会议表决通过了《中共广东省委关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的决定》《中共广东省委关于深入学习贯彻落实新时代党的建设总要求努力把各级党组织锻造得更加坚强有力的意见》和《中国共产党广东省第十二届委员会第四次全体会议决议》。

李希在总结讲话中称，这次全会进一步深化了对习近平总书记重要讲话丰富内涵、精神实质的认识和把握，增强了持续深入学习贯彻落实的政治自觉和行动自觉。进一步深化了对省情的认识和把握，明确了发展面临的形势、方位和必须解决的重大问题，坚定了改革开放再出发的信心决心。进一步明确了广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”的目标要求、任务举措，确定了今后一个时期需要集中发力的重点工作。

李希表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想统领广东一切工作，聚精会神干实事、心无旁骛抓落实，奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”。一要抓学习。更加深入、更加经常、更加自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，全面准确把握和运用贯穿其中的马克思主义立场观点方法，逐个研究解决实际问题。二要勇担当。要敢闯敢试、勇于创新，以逢山开路、遇水架桥的勇气，努力破解影响和制约广东高质量发展的体制机制问题。要知难而进、迎难而上，以打歼灭战的决心打好一场场攻坚战，在攻坚克难中不断开创工作新局面。要敢抓敢管、敢于斗争，在重大原则问题和大是大非面前立场坚定、旗帜鲜明，对错误思想言论、各种歪风邪气要横刀立马、敢于亮剑。三要勤作为。弘扬求真务实、真抓实干的作风，牢固树立正确政绩观，保持“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，提高抓落实的能力，既善于谋大事抓大事，更要从落小落细落实上下功夫。四要重实效。提振真抓实干的精气神，建立健全鼓励重实效、干实事的制度机制，用好督查这个监督落实的利器，在全省上下推动形成狠抓落实的浓厚氛围。（完）

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