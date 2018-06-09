新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

赣中赣南持续强降雨 致17万人受灾1人失踪

赣中赣南持续强降雨 致17万人受灾1人失踪
2018年06月09日 23:32 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：赣中赣南持续强降雨致17万人受灾1人失踪

　　新华社南昌6月9日电（记者吴锺昊） 从6月7日开始的强降雨已致江西中部、南部多地受灾严重。据江西省防总不完全统计，截至9日16时，强降雨已致吉安、赣州等市13个县（市、区）17.47万人受灾，1人失踪，农作物受灾面积约16千公顷，倒塌房屋473间，转移群众1.47万人。

　　据江西省气象及水文部门监测，从8日16时到9日16时，江西全省平均降雨量为16.9毫米。其中赣州市38.3毫米，吉安市31.3毫米。全省共24县462站降雨超过50毫米，12县139站降雨超过100毫米。赣江部分支流河段出现超警戒水位。

　　目前，吉安、赣州两市多县已启动防汛应急响应。据江西省交通厅反映，省内部分高速、国省道因降雨中断，正在组织全力抢通。

点击进入专题：
南方多地迎强降雨 厦门进入“看海”模式

责任编辑：桂强

赣南强降雨受灾
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区