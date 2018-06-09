赣中赣南持续强降雨 致17万人受灾1人失踪

原标题：赣中赣南持续强降雨致17万人受灾1人失踪

新华社南昌6月9日电（记者吴锺昊） 从6月7日开始的强降雨已致江西中部、南部多地受灾严重。据江西省防总不完全统计，截至9日16时，强降雨已致吉安、赣州等市13个县（市、区）17.47万人受灾，1人失踪，农作物受灾面积约16千公顷，倒塌房屋473间，转移群众1.47万人。

据江西省气象及水文部门监测，从8日16时到9日16时，江西全省平均降雨量为16.9毫米。其中赣州市38.3毫米，吉安市31.3毫米。全省共24县462站降雨超过50毫米，12县139站降雨超过100毫米。赣江部分支流河段出现超警戒水位。

目前，吉安、赣州两市多县已启动防汛应急响应。据江西省交通厅反映，省内部分高速、国省道因降雨中断，正在组织全力抢通。

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