赣中赣南持续强降雨 致17万人受灾1人失踪

原标题：赣中赣南持续强降雨致17万人受灾1人失踪
新华社南昌6月9日电（记者吴锺昊） 从6月7日开始的强降雨已致江西中部、南部多地受灾严重。据江西省防总不完全统计，截至9日16时，强降雨已致吉安、赣州等市13个县（市、区）17.47万人受灾，1人失踪，农作物受灾面积约16千公顷，倒塌房屋473间，转移群众1.47万人。
据江西省气象及水文部门监测，从8日16时到9日16时，江西全省平均降雨量为16.9毫米。其中赣州市38.3毫米，吉安市31.3毫米。全省共24县462站降雨超过50毫米，12县139站降雨超过100毫米。赣江部分支流河段出现超警戒水位。
目前，吉安、赣州两市多县已启动防汛应急响应。据江西省交通厅反映，省内部分高速、国省道因降雨中断，正在组织全力抢通。
点击进入专题：南方多地迎强降雨 厦门进入“看海”模式
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有