英媒关注重庆横向摩天楼：或为解决拥挤找到答案

原标题：英媒关注重庆“横向摩天楼”：或为解决城市拥挤找到答案

参考消息网6月10日报道 英国《卫报》网站6月4日刊登题为《重庆“躺着的摩天大楼”是城市解决拥挤之道吗？》一文。作者为海伦·罗克斯伯格。文章摘编如下：

在中国西南部大城市重庆，6000名建筑工人忙碌在一片俯瞰长江和嘉陵江交汇处的大工地上。八幢摩天大楼将从江边拔地而起：其中两幢高度超过350米，其他六幢250多米。

重庆来福士广场项目由世界知名设计师摩西·萨夫迪设计，总建筑面积将达13.4万平方米，集住宅、办公楼、商场和娱乐会所为一体，整合各种公共交通设施，另外还有一座公园。它还有一个更加著名的独特之处：一幢长度超过300米的“躺着的摩天大楼”横跨四幢塔楼，在42层楼（中文报道是60层楼）高空把它们连接起来。

中国每一个地标性建筑都创造过世界纪录，而重庆来福士广场拥有世界最高、连接塔楼数量最多的廊桥。旁边的塔楼也有较小的廊桥相连，人们不用下到地面就可以在八栋塔楼之间穿梭。

萨夫迪说这个项目是迄今为止他设计过的最复杂的项目。他说：“它将成为城市中心。在像重庆这样人口稠密的城市，（地面上）没有空间修建大型公园，因此我们不得不把它们搬到空中。”

在这个建筑工地外面，街道两旁分布着菜市场、批发市场、小商小贩和小吃摊。建筑工人们挤在一起吃着味道很辣的面条，小贩们肩上挑着水果篮，与顾客讨价还价。

萨夫迪说这个项目反映了城市规划一个越来越明显的趋势：长期以来直立修建的摩天大楼开始横着开发了。

他说：“我认为城市规划更加三维的时期已经到来。城市规划将开始要求人们把各个物业彼此连接起来--最初会在地面，然后转移到空中，而不再以二维的眼光看待地块。”

来福士广场的廊桥将有公共观测台、居民会所、酒店和餐馆，另外还有一个室外观景台。萨夫迪和他的团队早已在新加坡做过把塔楼用廊桥连接起来的尝试。

世界上还有其他一些类似项目。

美国明尼阿波利斯拥有世界上规模最大的高架通道系统——在香港和曼谷等亚洲城市，空中连廊是公共运营的设施，把建筑物、车站和人行道连接起来。这些设施通常距离地面只有几层楼高--但是随着塔楼高度上升，空中连廊的高度也随之升高。

北京当代万国城的一些塔楼在12层至18层楼的高度由空中连廊连接起来。新加坡的达士岭组屋是一个大型公租房项目，七栋51层的公寓楼由空中连廊和空中花园相连。首尔的Velo Tower有两栋摩天楼在30层楼的高度由空中连廊连接。

萨夫迪补充说：“连通需求理念可以延伸——你甚至可以规划一条25层楼高的街道。你完全有机会在某个地块实现这些理念，我想这是我们要追求的目标。”

如果空中连廊代表未来，那么科技将加速它的到来。德国工程企业蒂森—克虏伯公司去年展示了一款新型水平-垂直电梯系统。这个系统可以摆脱高度限制，实现在建筑物之间平移。建筑物可以建得更高，可以相互连接，形成遍布整个城市的连接网络。

蒂森—克虏伯公司电梯系统主管迈克尔·塞萨尔兹说：“这让我们有机会从不同角度理解建筑。对于我来说，作为一名设计师和工程师，我不再需要考虑把电梯安在建筑物中心位置——我可以把它们安装在大楼的任何位置。实现平移创造新的自由度。你可以让人们在同一栋楼或者相连的大楼自由移动。你甚至都不用换电梯。”

仲量联行亚太区能源和可持续服务部门主管马修·克利福德认为，高层建筑相互连接具有积极影响——例如避免地面污染和交通拥堵。

在重庆来福士广场，大部分空中连廊设施将对公众开放。这个项目包括一座环绕各座塔楼的公园，同时项目还直通地铁站和公共汽车站。（编译/郭骏）

资料图片：落日余晖下的重庆朝天门和江北嘴（2017年5月3日摄）。新华社记者 刘潺 摄

责任编辑：桂强