云南广西山东部分地区有大雨 局地暴雨或大暴雨

原标题：云南广西山东等地部分地区有大雨 局地暴雨或大暴雨
中新网6月10日电 据中央气象台网站消息，由于强降雨范围减小、强度减弱，中央气象台6月10日06时解除暴雨蓝色预警。
资料图：民众冒雨涉水出行。骆云飞 摄
此外，预计10日08时至11日08时，云南西部和南部、广西西部、山东北部、浙江东南部、福建东部、台湾中北部、海南西部等地的部分地区有大雨，局地暴雨或大暴雨（100~130毫米）；上述部分地区并有短时强降水（20~40毫米，局地50毫米以上）。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
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