印度：已邀中方举行第二次中印领导人非正式会晤

原标题：印度外交国务秘书：已邀中方举行第二次中印领导人非正式会晤

在印度总理莫迪6月9日抵达青岛首次以成员国身份参加上合峰会当晚10点左右，印度外交国务秘书顾凯杰（Vijay Keshav Gokhale）举行简短新闻发布会，他在会上透露，印方已邀请中方在2019年于印度举行第二次两国领导人非正式会晤。

印度驻华大使班浩然（Gautam H。 Bambawale）当晚出席了这场发布会，总计进行了不到15分钟。

莫迪9日下午4点左右到达青岛。据新华社当天消息，中国国家主席习近平9日在青岛会见印度总理莫迪。

习近平在会见时指出，一个多月前，我同总理先生在武汉成功举行非正式会晤，达成重要共识。两国和国际社会都对这次会晤予以积极评价，关注和支持中印关系发展的积极氛围正在形成。中方愿同印方一道，以武汉会晤为新起点，持续增进政治互信，全面开展互利合作，推动中印关系更好更快更稳向前发展。

莫迪在会见时表示，不久前我同习主席在武汉的非正式会晤非常成功，也非常重要，进一步坚定了我对发展印中关系的信心，必将成为印中关系史上的里程碑。

顾凯杰在发布会上重点介绍了两国领导人在青岛会面的情况。他表示，这场会见继承了武汉非正式会晤的精神，在持续不到一个小时的会面中，双方也取得了非常积极的成果。

顾凯杰进一步透露，印度方面已邀请中方在2019年继续于印度举行第二次两国领导人非正式会晤。双方将就此继续保持密切沟通。此外，中印两国领导人也将在下个月南非举行的金砖国家领导人第十次会晤中再次举行会面。

顾凯杰在发布会上还透露，为进一步促进两国金融合作和贸易，印度已经同意中国银行在孟买设立分行。

目前，印度已经正式成为上海合作组织成员国，在回答澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者有关印度方面未来对“一带一路”倡议的态度是否会因此发生改变的提问时，顾凯杰表示，“在印度在此问题上的有关立场已经非常鲜明，不需要再做过的阐释。印度支持有关互联互通的倡议，但同时也认为这些倡议需要在考虑各国主权和领土完整的前提下展开，还应该考虑到倡议可持续性等诸多方面。”

此前，中国外交部发言人华春莹也曾就此表示，我们理解印方在此问题上的关切。我们多次表示过，中巴经济走廊是经济合作倡议，不针对第三方，与领土主权争议无关。“一带一路”倡议是一个开放、包容的合作框架，我们希望与志同道合的国家、认同“一带一路”倡议的国家一起实现共同发展、合作发展，造福人民。

据悉， 印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）此番陪同莫迪一同访华。

责任编辑：刘德宾 SN222