国礼送什么： 普京带来了一个俄罗斯浴室

原标题：国礼送什么：冰激凌和手机后，普京带来了一个俄罗斯浴室

每次召开重大国际性会议，送什么国礼也常被大家津津乐道。近日，俄罗斯总统普京结合出席上海合作组织青岛峰会，对中国进行国事访问。

此次出行前，在接受中国媒体采访时，普京就曾表示，“如果我提前公开透露了我将要送给习主席什么礼物，这又算是什么惊喜呢？暂时就让它作为我们之间的秘密。等一会儿我悄悄告诉你。”

俄媒近日揭开这份神秘礼物的面纱——俄罗斯浴室。

据俄新社6月9日报道，在访问天津时，普京向中国国家主席习近平展示了一块木头，这是制造浴室的原材料，来自阿尔泰山200年树龄的雪松。当被问及这是否是所有礼物时，普京展示了木材组装成浴室的成品图。除了浴室，普京还带来西伯利亚的坚果、蜂蜜和茶。

俄罗斯浴室（Banya）是与伏特加、套娃一样，是俄罗斯文化的象征之一。与国内的桑拿不同的是，在经过蒸气浴后，俄罗斯人会用白桦树枝叶制作的浴帚敲打身体。这被视作是一种按摩，俄罗斯人还认为这种敲打能给人身体带来好处，大自然的树叶能给皮肤带来独特疗效。

2016年，普京在杭州参加G20峰会，将冰激凌作为“国礼”带来中国。“冰激凌外交”不仅成为一段佳话，更是推动这份“国礼”在中国成为“网红”。在2014APEC工商领导人峰会期间，俄罗斯总统普京向习近平主席赠送了双屏智能手机YotaPhone2，曾被誉为最有科技感的国礼。

责任编辑：刘德宾 SN222