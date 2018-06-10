国税地税机构合并信息不断:安徽内蒙古已研究落实

原标题：国税地税机构合并信息不断释出：安徽、内蒙古已研究落实

国税地税征管体制改革将进入落实阶段。

据《安徽日报》消息，6月8日，安徽省委书记李锦斌主持召开省委常委会会议，其中一项议程为传达学习国税地税征管体制改革座谈会精神，研究安徽省贯彻落实工作。

安徽省委常委会会议强调，改革国税地税征管体制是深化党和国家机构改革的重要内容。要深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要思想，把坚持和加强党的全面领导贯穿始终，在改革实施中不讲条件、不搞变通、不打折扣，确保改革圆满完成。

会议强调，要抓住关键环节和时间节点，扎实推进国税地税机构合并，调整优化税务机构职能和资源配置，着力构建优化高效统一的税收征管体系。要坚持目标导向和问题导向，明确政策措施，严肃纪律规矩，推动改革平稳有序实施。

传出类似消息的省份还有内蒙古自治区。

据《内蒙古日报》报道，8日上午，内蒙古自治区党委深化机构改革领导小组召开第一次会议，传达学习中央关于地方机构改革工作有关精神，传达学习国税地税征管体制改革座谈会精神，研究内蒙古自治区贯彻落实工作。自治区党委书记、自治区党委深化机构改革领导小组组长李纪恒主持会议并讲话。

李纪恒强调，国税地税征管体制改革时间紧、任务重，要加强组织领导和协调配合，做好干部队伍思想政治工作，坚定有序推进改革。在抓好改革实施的同时，要做好组织税收收入工作，保证税收征管不受影响。

澎湃新闻记者查询发现，安徽、内蒙古是目前首批明确在省级层面研究国税地税征管体制改革贯彻落实工作的省份。在此之前，关于国税地税征管体制改革的工作会议主要在中央层面密集召开。

例如，6月1日，国税地税征管体制改革座谈会在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席会议并讲话。

韩正强调，要按照“瘦身”与“健身”相结合原则，抓住关键环节和时间节点，扎实推进国税地税机构合并，调整优化税务机构职能和资源配置。要认真落实双重领导管理体制，建立健全职责清晰、运行顺畅、保障有力的制度机制。按照成熟一批、划转一批的原则，稳妥有序开展社会保险费和非税收入征管职责划转。

随后，6月2日至4日，国务院口专项小组召开国税地税征管体制改革座谈会后，国家税务总局迅速举办各省局主要负责人暨联络督导组成员机构改革培训班。国家税务总局党组书记、局长王军作主题报告。

据国家税务总局官网消息，王军在上述改革培训班上要求，各省级税务部门要切实担起责任，树好改革样板，确保平稳顺利挂牌，确保税务队伍稳定和税收收入平稳增长，不断增强纳税人获得感。

此外，关于国税地税合并的消息还陆续经各财经类媒体陆续放出。

微信公众号“中国经济周刊”近日就发布评论文章《国地税合并凸显政府自我革命的决心》指出，“国地税合并是因时而变的必然举措。这项呼声很高的改革，现在看来难点主要集中在税务部门自身调整过程中，其内容不仅涉及到组织机构整合、履行职责调整、管理方式转变等技术环节，而且更困难的是，还要涉及到干部任命、人员编制、经费拨付、薪酬待遇等诸多事项，而这些事项，事关80多万名税务机关在职干部（占到全部公务员人数1/10）个人家庭切身利益。”

文章认为，“单从这项改革能够得以决然推进，就足可窥见本届政府‘壮士断腕’自我革命的决心之坚定。”

而另一家财经类媒体第一财经在6月4日晚间刊出的文章透露，第一财经记者从多位税务人士处了解到，省（自治区、直辖市）级层面的国税和地税机构有望在6月份正式合并。

责任编辑：刘德宾 SN222