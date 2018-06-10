中国航母“摇篮”度双甲子：大船集团迎120岁生日

原标题：中国航母“摇篮”度过双甲子：大船集团迎120岁生日

中国航母的“摇篮”迎来120岁生日。

据“中国船舶报”微信公众号消息，6月10日是大连船舶重工集团有限公司（以下简称大船集团）成立120周年纪念日，该公司将于当日举行成立120周年暨第七届职工体育运动大会。

上述微信公众号消息介绍，“从1898到2018……从沙俄建厂到日本侵占，从苏军接管到新中国成立，从中苏合营到独立经营，从改革开放到企业分建，从整合重组到中国特色社会主义新时代……120年来，历史的洪流，曾在这里掀起一次又一次的波澜，大船集团见证了中国百年的屈辱、成长和强盛，是中国近现代史的一个生动写照，是中国人民从站起来，到富起来，再到强起来的鲜活样本。”

120年间，这座工厂的名字更换了18次，战争的炮火响起又停了多次，时间跨越了3个世纪。岁月变迁，世事更迭，唯有一代又一代的大船人始终奋斗在这里。他们参与并见证了中国造船史上的80多个“第一”：中国第一艘万吨轮、第一艘出口船、第一艘导弹潜艇、第一艘导弹驱逐舰、第一艘VLCC、第一座3000米深水半潜式钻井平台、第一艘航空母舰、第一艘国产航母……

另据“大船集团”微信公众号今年2月公布的《纪念大船集团成立120周年活动方案》，大船集团成立120周年纪念活动将包括文化活动、学术活动、宣传活动、表彰活动等部分构成。

其中，在文化活动部分，大船集团除了常规的举办纪念120周年系列展览之外，还将制作纪念120周年员工个性化邮票册，以及举办纪念大船集团成立120周年暨第七届员工体育运动大会。

在学术活动部分，大船集团将举办纪念120周年船舶行业发展前沿高端讲坛活动、举办纪念120周年科技发展成就专题讲座、参加2018大连国际海事展学术论坛、开展纪念120周年大船文化思想政治研究论坛。

在宣传活动部分，大船集团将联合中央电视台录制《百年磨一舰》大型记录片。

在表彰活动部分，大船集团将设立领航奖（颁发给离退休总师助级及以上老领导）、丹心奖（颁发给为大船集团连续服务四十年及以上员工）、忠诚奖（颁发给为大船集团连续服务三十年及以上员工）。

根据大船集团官网介绍，大船集团隶属于中国船舶重工集团，是国内领先、国际知名的船舶企业，可为用户提供从产品研发、设计、建造，到维修、改装与绿色拆解全寿命周期服务，也是汇聚了军工、民船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。

目前，大船集团拥有第一工场、第二工场、第三工场三大新造船主厂区，以及山海关修造船基地、大连湾海工建造基地、长兴岛修/拆船建造基地、三十里堡装备制造基地、香炉礁湾渔轮建造基地、长兴岛工程船建造基地等专业化产业基地，并拥有钢材加工、舵轴加工、舱口盖制作、舾装件制作、船用吊机、甲板机械、爆炸加工等专业化配套基地，资产总额约1100亿元。

此外，大船集团是中国为海军建造舰船最多的船厂，成功建造交付了我国第一艘航空母舰“辽宁舰”，目前承担着多型重大的军工项目建造任务，是目前中国海军最重要的合作方和舰船建造基地。

追溯历史，从鸦片战争到甲午海战，伴随着海权的丧失，近代中国沦为帝国主义列强瓜分的对象，落后挨打，割地赔款。1898年3月，沙皇俄国与清政府签订《旅大租地条约》，旅大地区沦为俄国的殖民地。1898年6月10日，作为沙皇俄国设在远东的一个船舶修造基地，大船集团的前身就这样诞生了。

1958年11月27日，是中国造船业发展史上具有里程碑意义的日子，大船集团建造的新中国第一艘万吨远洋货轮“跃进”号下水了，“跃进”号船台周期仅为58天，以“跃进”号成功建造为标志中国造船进入了万吨级时代，大船集团从此确立了在国内造船业的龙头地位。

“建大坞、造大船”是几代中国造船人的梦想，1995年1月，被誉为“神州第一坞”的30万吨船坞投产，为该坞配套安装的900吨吊车是亚洲起重能力和跨度最大的吊车，1997年4月，以该船坞建成投产为标志，大船集团又成为国内首家具备30万吨超大型船舶能力的船厂。

如今的大船集团拥有30万吨级船坞8座，800万平方米的占地面积，承载着一工场、二工场、三工场等三大主厂区，山海关修造船基地、大连湾海工基地、长兴岛修/拆船基地、三十里堡装备制造基地、长兴岛工程船建造基地、渔轮建造基地等专业化产业基地，以及钢材加工、舱口盖制作、舾装件制作、船用吊机、甲板机械、爆炸加工、分段制作、上层建筑建造等专业化配套基地，支撑起大船集团现代总装造船模式。

责任编辑：刘德宾 SN222