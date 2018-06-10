原标题：昨夜的朋友圈，被这场表演刷屏了！
夜晚的青岛
流光溢彩，灯火璀璨
昨晚21时
作为上海合作组织青岛峰会
重要欢迎活动之一的灯光焰火艺术表演
“有朋自远方来”
在青岛奥帆中心震撼上演
到底多精彩，一起来看！
 ：；
篇章一：天涯明月
由于表演舞台搭建在海边
青岛城市楼体的自然景观
与海水实现了有机结合
让人能感受海的氛围、月的美感
“海上生明月，天涯共此时”
篇章二：齐鲁风韵
短短数分钟内，齐鲁风韵一览无余
有济南、青岛等地的风景名胜
有菏泽牡丹、孔子讲学等画卷
还有反映“中国精神中国梦”的农民画
诸多影像、表演，一一呈现
篇章三：国泰民安
盛世中国，国泰民安
一组组展现人民幸福生活的镜头
传达出“以人民为中心”的执政理念
彰显了新时代中国的人文情怀
篇章四：筑梦未来
人们用现代科技创造未来
促进世界大同，开创美好生活
通过球体视频、环幕、楼体的联动
配合激光与灯光表演
带来震撼人心的视觉体验
篇章五：命运共同体
伴随柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》
焰火表演正式开始
焰火以四季为主题
《春》描绘生机蓬勃的景象
《夏》突出夏花绚烂的色彩
《秋》传达丰收的喜悦
《冬》为夏日海滨增添了别样的清凉
青岛扬帆
和合共生
责任编辑：陈露
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