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黑龙江集中整治不合理低价游等旅游乱象

黑龙江集中整治不合理低价游等旅游乱象
2018年06月10日 09:11 新华网
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　　原标题：黑龙江集中整治不合理低价游等旅游乱象

　　新华社哈尔滨6月10日电（记者强勇）旅游旺季来临，黑龙江省启动为期约4个月的旅游市场秩序专项整治“暑期行动”，重点打击不合理低价游、强迫消费等突出问题，规范导游（领队）职业行为。

　　据黑龙江省旅游委介绍，“暑期行动”将去年夏季和冬季游客投诉集中、行业反映强烈、舆情曝光较多的企业纳入检查重点，聚焦不合理低价游、强迫消费、导游欺客甩团以及户外俱乐部等非旅游企业非法经营等问题。对案件情节严重、社会影响恶劣的要按上限处罚。

责任编辑：刘德宾 SN222

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