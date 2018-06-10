原标题：黑龙江集中整治不合理低价游等旅游乱象
新华社哈尔滨6月10日电（记者强勇）旅游旺季来临，黑龙江省启动为期约4个月的旅游市场秩序专项整治“暑期行动”，重点打击不合理低价游、强迫消费等突出问题，规范导游（领队）职业行为。
据黑龙江省旅游委介绍，“暑期行动”将去年夏季和冬季游客投诉集中、行业反映强烈、舆情曝光较多的企业纳入检查重点，聚焦不合理低价游、强迫消费、导游欺客甩团以及户外俱乐部等非旅游企业非法经营等问题。对案件情节严重、社会影响恶劣的要按上限处罚。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 最高法出手 要废除银行这个霸王条款
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有