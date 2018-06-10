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上合峰会报道 中央广播电视总台融合报道阵容亮相

上合峰会报道 中央广播电视总台融合报道阵容亮相
2018年06月10日 09:15 央视新闻
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　　原标题：[微视频]上合峰会特别报道 中央广播电视总台融合报道阵容亮相

　　来源：央视新闻客户端

　　6月9日至10日，上合组织峰会在山东青岛举行。中央广播电视总台融媒体报道阵容亮相。中央广播电视总台融合央视、央广、国广三台优势资源，对上合组织青岛峰会进行创新融合报道，开启全新的上合时间。

　　中央广播电视总台在青岛设立前方演播室集群，连续多日推出特别节目《青之岛 友朋来》，融合央视、央广、国广三台的主创团队，充分调动优势报道资源深度解读峰会热点，首次实现三台跨平台的同步直播互动。央视新闻频道还精心策划设计了海陆空直播报道，为观众全景展示新时代青岛风貌。

点击进入专题：
上合组织青岛峰会将于6月9日到10日举行

责任编辑：刘德宾 SN222

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