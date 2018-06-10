上合峰会报道 中央广播电视总台融合报道阵容亮相

原标题：[微视频]上合峰会特别报道 中央广播电视总台融合报道阵容亮相

来源：央视新闻客户端

6月9日至10日，上合组织峰会在山东青岛举行。中央广播电视总台融媒体报道阵容亮相。中央广播电视总台融合央视、央广、国广三台优势资源，对上合组织青岛峰会进行创新融合报道，开启全新的上合时间。

中央广播电视总台在青岛设立前方演播室集群，连续多日推出特别节目《青之岛 友朋来》，融合央视、央广、国广三台的主创团队，充分调动优势报道资源深度解读峰会热点，首次实现三台跨平台的同步直播互动。央视新闻频道还精心策划设计了海陆空直播报道，为观众全景展示新时代青岛风貌。

责任编辑：刘德宾 SN222