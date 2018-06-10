内蒙古警方破获20年前入室杀3人案

2018年6月8日，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区“1998.9.2”命案积案宣告破获。

1998年9月2日，东胜区三台基3号街坊一家属楼内发生一起命案，案犯入室凶残地杀害了杨某等三人（其中有一名8岁女童）。

在自治区公安厅、鄂尔多斯市公安局两级公安机关的指导下，东胜公安紧盯命案积案不放松，通过近20年的坚守和不懈努力，于近日运用新技术，结合案发现场提取的痕迹物证，最终确定杀人重大犯罪嫌疑人李某某，据李某某讲述，其与受害人杨某曾系同乡。

2018年6月7日，东胜公安刑警在鄂尔多斯市达拉特旗境内将犯罪嫌疑人李某某成功抓获。

6月8日，李某某（男，汉族，51岁，鄂尔多斯市达拉特旗籍，曾服兵役）被刑事拘留，这起沉寂了近20年的命案积案得以告破。经审讯，李某某对其激情杀人后侵财的犯罪事实供认不讳。

目前，案件还在进一步侦办中。

[鄂尔多斯东胜警方]慰亡灵，还真相，除凶魔，求公道，伸正义！守护我鄂尔多斯东胜平安，我们一直在努力！

（进展后续追踪发布）

（原标题：《逝者安息！法网恢恢！东胜20年前命案告破！》 来源：平安东胜）

责任编辑：刘德宾 SN222