证监会副主席两周三提“看穿式监管”释放啥信号?

8日，证监会官方消息称，证监会副主席阎庆民在资本市场发展高峰论坛上发表讲话。阎庆民在讲话再提“看穿式监管”。

至此，以是两周内，证监会副部级官员第三次在公开场合提及“看穿式监管”。

阎庆民在讲话中表示，证监会坚持依法全面从严监管的理念，强化交易所一线监管，大力推进“看穿式监管”，持续提升监管的科技化智能化水平，切实防控和化解重大金融风险。

6月1日，证监会副主席姜洋在“新时代香港资本市场再出发”研讨会上发表演讲。在演讲的最后，姜洋表示，希望香港加快推动沪深港通项下北向“看穿式监管”安排落地实施，并表示“我们也将积极支持配合香港提出的南向‘看穿式监管’安排。同时，继续深化两地在稽查执法、机构监管、信息共享以及人员交流等方面的合作，发挥监管合力，共同推动香港资本市场再出发。”

5月29日，证监会副主席阎庆民在2018金融街论坛年会上发表讲话。他表示，证监会始终自觉把资本市场稳定运行放在维护国家金融安全、经济安全的大局中统筹谋划，强化依法全面从严监管，持续加强交易所一线监管，大力推进“看穿式监管”和账户实名制，全面强化上市公司、证券经营机构等各类市场主体监管，保持稽查执法高压态势，严厉查处内幕交易、虚假陈述、操纵市场等违法违规行为。他强调，证监会将继续牢守不发生重大风险的底线。

所谓“看穿式监管”，是指监管部门可以“看穿”投资者的证券账户，清楚掌握每一个账户的情况。

今年两会期间，证监会副主席姜洋曾向人民网记者表示，多年来，证监会一直在推进穿透式监管工作，主要是“一户一码”和开户实名制，这些都是穿透式监管的基础。而从运行效果看来，穿透式监管能够促进市场健康有序地发展，这一经验也得到了IMF（国际货币基金组织）和国际证监会组织的认可和好评。

目前，我国资本市场已经具备了相当的规模体量，拥有全球第二大股票市场、第三大债券市场、第二大私募市场和位居全球前列的商品期货市场。截至2017年底，上市公司家数增加到3485家，排名世界第四位；总市值约57万亿元，位于世界第二位。2017年上市公司实现营业总收入39.25万亿元，同比增长18.8%，实现净利润3.36万亿元，同比增长19.1%。

在我国资本市场快速扩容的同时，也必须看到目前资本市场内外环境更趋复杂，证券违法违规呈多元化、隐蔽化、复杂化等特征，违法案件呈现主体关联隐蔽、行为交叉竞合、手法复杂新颖等特点，一线监管工作面临前所未有的挑战。

在此背景之下，持续加强交易所一线监管，大力推进“看穿式监管”刻不容缓。

早在在今年1月底的证监会系统2018年工作会议中，证监会就曾透露，未来还将大力推进看穿式监管，加快中央监控系统建设和中央监管信息平台建设，进一步完善日常监管、案件调查、行政处罚、行政复议协调联动的大监管大执法工作格局，精准立案、精准查处、高效处罚，进一步加强机构和交易行为管理。

不难判断，未来一段时期内，推进“穿透式监管”仍将贯穿在证监会的工作中。

责任编辑：刘德宾 SN222