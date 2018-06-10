江西吉安多地洪灾 婴儿为消防战士“撑伞”(图)

昨日吉安多地发生洪涝灾害，消防官兵紧急出动，前往救援。

目前，营救被困人员332人，已疏散人员440人，全部转移至安全地带。今天上午10时，万安县消防大队又接到了群众报警求助，迅速赶赴现场营救转移被洪水围困的群众。

小宝宝紧紧地抓住雨伞，

为消防战士“撑伞”。

感动远不止这些

●泰和

消防指挥中心电话不断，灾情告急

6月8日04时50分，泰和县消防大队指挥中心接警电话铃声尖锐异常，值班的接警调度员徐金涛迅速拿起电话，电话那头传来一名中年男子急促的声音“我们是泰和县苏溪镇的，现在我们这里涨了好大的水，马上到二楼了，快来救救我们。”在随后的近一个小时内，指挥中心的3部接警电话此起彼伏响爆了指挥中心。

“上宏告急、苏溪告急、芫背告急、高溪告急……”蜀水水位暴涨，泰和县苏溪镇多个村庄被洪水围困。

泰和县消防大队在接到报警后的数十分钟内，6车2舟40人全部奔赴救援现场。

独居老人被困危房，消防战士称一个都不能落下

上宏村内，在消防官兵准备冲锋舟的时候，一名中年妇女焦急跑来，告诉消防官兵说：“我80多岁的母亲还在家里没出来，她住的是一个土木结构老房子，快要倒了，洪水已经到二楼了，而且那里是离岸边最远的地方。”

听闻此讯，现场消防官兵称“一个都不能落下”，让妇女充当向导，带领消防官兵赶赴最远、最危险的地方将其母亲救出。

冲锋舟在湍急的洪水中穿越了巷道、农田、激流后，到达了摇摇欲坠的土房旁。在战士陈治全、李富龙、卢兴益的通力合作下从没顶深的洪水中，将80多岁的老母亲营救上船。

幼童被狗咬伤，消防战士合力送其就医

消防官兵在乡村巷道中穿梭搜救时，忽然听到有一年轻女性疾呼：“能不能带我们出去，我儿子要去打针。”消防官兵驾驶者冲锋舟迅速向呼救方向靠近。

在一栋民房的二层，一位年轻的妈妈带着两个小孩，妈妈眼泛泪光，心急如焚。船停稳后，战士陈治全、李富龙、卢兴益立即爬上二层平台，在排长罗志音的接应下将两个小孩和妈妈救上冲锋舟。

年轻妈妈介绍说，他大儿子昨天被狗咬伤了，本来今天要去打狂犬疫苗的，不曾想被洪水围困了。小孩伤情紧急，如果疫苗注射不及时感染狂犬病小孩可能危及生命，消防官兵迅速将她们送上岸边。

注意到妈妈和孩子衣着单薄，上岸后将其带到救援车辆内暂时避雨休息。由于洪水暴涨国道被淹普通小型轿车无法通过，为不耽误疫苗注射，负责陪护的消防战士在国道上拦下了一辆小型货车将她们母子送往医院。

八旬老人行动不便，骑坐消防员肩膀逃生

苏溪镇上宏村七组，80多岁的刘六莲急待救援。刘六莲左腿有疾行动不便，且她家在可行船巷道的房屋后侧，冲锋舟无法直接达到。在找到离她家最近的通道后，消防官兵从一脚宽的围墙上来到刘六莲家中。

为了不让她被水弄湿身上，消防战士王体朋让其骑在肩上，徒步淌过齐胸深的洪水。他用自己的脚代替她的步伐，为老人负重前行，将老人安全转移。

●井冈山

把救生衣和头盔全部让给被困群众

6月7日19时34分，井冈山市消防大队接到报警称：井冈山下七乡洪坪村由于连日下雨涨水，水淹过桥头，山上有人员被困。接到报警后，井冈山市消防大队茨坪中队立即出动2车10人前往救援。

21时46分，茨坪中队救援力量到达现场，只见必经之路多出被急流淹没和山体滑坡，寸步难行。乡政府立即成立了由乡政府、消防、武装部、公安民警、民政所的临时救援指挥部，商讨救援方案，根据村主任反映的情况，被困人员所处的房屋地势较高，避开了洪水，根据临时救援指挥部决议等到天亮雨量较小时再按救援方案展开救援。

第二天清早，临时救援指挥部派出由消防突击队、公安民警、民政所组建的救援队前往救援。

消防官兵们首先对洪坪村山头进行搜山，发现有16名群众被困山内，其中还存在两名80多岁高龄腿脚行动不便儿子在外务工的老人以及几名年级较小的孩童，如不及时转移随时可能发生山体滑坡造成人员伤亡。

为了更快将被困群众安全转移，消防官兵将所携带的救生衣全部让给被困群众，由于被困人员人数太多，中队指挥员把自己的救生衣和安全头盔给老人和小孩，消防官兵与民警采用背式救人法、利用安全绳组成临时“扶手”将行动不便的老人与小孩进行转移。

上午10时40分，就在即将过最后一个急流路面时，村干部得到消息还有一位行动不便高龄老人被困，雨越下越大，路面的湍流势头越发凶猛，如不及时救出后果不堪设想，中队指挥员立即派出两名战斗员与公安民警组建机动组回山搜救，其余战斗员继续护送被困群众转移。

中午12时4分，经过近5小时的紧张救援，17名被困群众成功转移至安全地带。

●遂川

徒步前行搜救被困群众

7日晚9点，遂川县消防大队组织2两消防车、一辆皮卡、3艘皮艇，18名官兵火速赶往火灾重地新江乡。

7日晚9点，遂川县双桥乡出现强降雨，由于水量太大，有限的排水渠无法短时间内及时排水，致使双桥乡出现严重内涝，达到水平线2米多高，情况非常危急，接到群众报警求助后，确保群众安全，紧急转移20多名受困群众。

8日上午10点，消防官兵又赶赴新江乡，通往村庄的道路已是一片汪洋，车辆无法通过，消防官兵只能徒步前行搜救，为了搜寻被困群众，消防官兵还使用橡皮艇挨家挨户搜寻，确保群众安全，紧急转移20多名受困群众。

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责任编辑：刘德宾 SN222