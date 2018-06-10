湖南邵阳公安局原纪检组长被双开:曾号召他人拒捕

原标题：湖南邵阳公安局原纪检组长被双开：省监委执法时号召他人拒捕

朱甲云

6月10日，湖南省纪委官方微信公号“三湘风纪”发布消息称：湖南邵阳市公安局原党委委员、市纪委驻市公安局纪检组原组长朱甲云被开除党籍和公职。

澎湃新闻注意到，朱甲云今年3月中旬被通报接受审查调查，而此人被查的消息曾在邵阳当地，甚至是全国多地公安系统引发高度关注。

原因在于，今年3月早些时候，配合湖南省监察委执法的异地警方到邵阳市邵东县抓捕一涉案老板时，在现场的朱甲云居然号召在场人员抗拒抓捕并欲抢夺被控制的老板。

据湖南益阳市纪委官方网站今年3月19日的一篇报道披露，日前，湖南省监察委在邵阳打响了反腐“第一枪”，对涉嫌严重违纪的邵阳市人大常委会党组书记、常务副主任周国利立案调查并留置，同时，对卷入该案的邵东县商界三个头面人物——刘国忠、唐铁美、刘祖社展开了抓捕行动。

上述报道称，3月4日，行动的早上，当配合湖南省监察委执法的湘潭市警方赶到邵东县廉桥镇的天台山水库抓捕涉案老板刘祖社时，恰巧在现场的原邵东县公安局长、现任邵阳市公安局纪检组长的朱甲云，居然号召在场人员抗拒抓捕并欲抢夺被控制的刘祖社，后经上级紧急调集警力，才成功将刘祖社等人带走。

公开资料显示，朱甲云曾先后担任过邵东县公安局党委副书记、政委，邵阳市公安局副处级侦察员，邵东县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长等职。

3月6日中午，邵阳市委常委会决定对朱甲云免职并立案调查。7日，经省纪委研究，决定对朱甲云进行全面调查，朱甲云已因阻挠执法并涉嫌其他严重问题，被湖南省监察委带走留置审查。

上述文章指出，身为公安局长、纪检组长，朱甲云不仅不配合省监委执法，还以公安局领导身份号召在场人员抗拒抓捕，并欲抢夺被控制的嫌疑人，后经上级紧急调集警力才将罪犯顺利抓捕归案。其行为严重干扰了监委执法，影响了公安队伍纯洁巩固，败坏了党员干部形象。

上述文章还指出，不“第一枪”打掉这样的人还怎么保证政令畅通？不“第一枪”打掉这样的人谈什么利剑高悬？不“第一枪”打掉这样的人还怎么秉公执法？如此看来，朱甲云这个“第一枪”挨得不冤，挨得理当其所。身为党员干部，始终要认清自身权力是党和人民赋予的，不是供个人招风唤雨的“招牌”。秉公用权用好了就是为人民服务，贪权枉法违规了就会使百姓遭殃。朱甲云一案希望能给我们党员干部敲响警钟。

在微信公号“三湘风纪”近日的通报中，朱甲云的上述行为也有对应，即“妨碍公安机关依法执行公务涉嫌妨害公务犯罪”。

通报指出，经查，朱甲云违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受红包礼金和接受私营企业主宴请，违规操办丧事和升学宴；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，以投资入股和放贷收息的方式违规从事营利性活动；违反工作纪律，利用职务之便，违规干预和插手工程项目；违反生活纪律和廉洁纪律，与他人发生不正当性关系，搞权色交易；违反国家法律法规规定，长期打牌赌博，赌资巨大，情节严重，妨碍公安机关依法执行公务涉嫌妨害公务犯罪，利用职务之便为他人谋取利益并收受他人财物涉嫌受贿犯罪，家庭财产巨大涉嫌巨额财产来源不明犯罪。

通报指出，朱甲云身为党员领导干部，理想信念丧失，党员意识淡薄，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，其行为影响恶劣、情节严重，给党的事业和形象造成了严重损害。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会议、市监察委员会议审议并报市委批准，决定给予朱甲云开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

责任编辑：刘德宾 SN222